Reifeprüfung für Tabellenführer VC Gotha

Gotha. Volleyball-Zweitligist ist am Samstag um 19 Uhr in Grafing gefordert.

Die Blue Volleys Gotha wollen am 3. Spieltag der 2. Volleyball-Bundesliga Süd auch beim TSV Grafing die gewachsene Leistungsstärke unter Beweis stellen. Für den nach zwei Auftaktsiegen aktuellen Tabellenführer aus Gotha geht die Reise diesmal in das vor den Toren Münchens gelegene Grafing (Samstag/19 Uhr).

So beschaulich das knapp 14.000 Einwohner zählende Städtchen auch sein mag, sportlich wird die Begegnung für die Gäste kein gemütlicher Ausflug sondern eine echte Leistungsprüfung. Zählen die „Bärenstädter“ doch schon seit Jahren zu den Topteams der Liga und landeten in den letzten Jahren am Ende stets unter den besten Vier. Der Stamm der Mannschaft blieb auch in dieser Spielzeit zusammen und wurde lediglich durch einige Nachwuchstalente ergänzt. Die Grafinger, die, wie alle bayrischen Teams, wegen Corona erst später mit der Saisonvorbereitung beginnen konnten, hatten deshalb in ihren beiden Auftaktspielen noch Höhen und Tiefen. In Kriftel gewann man 3:2 und eine Woche später musste sich der TSV starken Mimmenhausenern mit 2:3 geschlagen geben.

Gothas Trainer Kronseder erwartet eine entsprechend schwere Aufgabe für seine Jungs.„Grafing hat eine sehr erfahrene, spielstarke Mannschaft. „Wir müssen versuchen durch gefährliche Aufschläge und unsere Blockstärke den Grafinger Angriffsdruck zu mindern. Im letzten Jahr haben wir hier zwei Punkte geholt. Punkte wollen wir auch diesmal mitnehmen“, so der Trainer durchaus selbstbewusst. Für die Blue Volleys sind die nächsten Spieltage gegen Grafing, Mimmenhausen und Hammelburg auch ein Gradmesser dafür, ob die Mannschaft schon die Reife hat, konstant unter den besten vier, fünf Teams der Liga mitzuspielen.

Das Spiel wird bei www.sporttotal.tv im Livestream übertragen.