Rennrodlerin Eitberger zurück im Nationalteam

Rennrodlerin Dajana Eitberger vom RC Ilmenau ist nach der Geburt ihres Sohnes im vergangenen Februar in den Kreis der Nationalmannschaft zurückgekehrt. Die Olympia-Zweite von Pyeongchang absolvierte in Oberhof mit der Weltcup-Auswahl das erste gemeinsame Trainingslager. „Es war für mich ein Super-Einstieg, um zu schauen, wo fange ich meine Reise an. Ich habe die letzte Zeit eigentlich nur regeneratives Training gemacht, um mich von der Geburt zu erholen und meinen Körper ein bisschen in Schuss zu kriegen“, sagte die 29-Jährige.

Vergangene Saison kein Rennen bestritten

In der vergangenen Saison hatte Eitberger wegen ihrer Schwangerschaft kein Rennen bestritten. Doch schon vor der Geburt ihres Sohnes hatte sie angekündigt, ihre Karriere bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking und der Heim-WM ein Jahr später in Oberhof fortsetzen zu wollen. „Im September zum nächsten Lehrgang werden wir sehen, wie das Training anschlägt, und wie ich als Mama und Athletin funktioniere. Jetzt beginnt für mich tatsächlich der Ernst des Lebens. Die Zahlen, die Werte und das Drumherum sind sehr motivierend für mich“, sagte Eitberger.

Vorgesehen ist es, dass der neue Weltcup-Winter am 28./29. November in Innsbruck-Igls beginnt. Die Rennen auf der Bahn in Oberhof, die derzeit im Hinblick auf die WM umgebaut wird, sind am 12./13. Dezember geplant.