Rennsteig-Staffellauf abgesagt

Der 22. Rennsteigstaffellauf von Hörschel nach Blankenstein am 22. Juni fällt aus. „Uns ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Besonders wenn man berücksichtigt, dass es 229 Anmeldungen gegeben hat“, informiert Jürgen Lange, Präsident des GutsMuths-Rennsteiglaufvereins.

Der 170 Kilometer lange Staffellauf mit allein 2300 Läufern (zehn Läufer pro Staffel) und über 500 Personen je Wechselstelle sowie rund 3000 Personen im Ziel in Blankenstein fallen den Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes, für alle Beteiligten nachvollziehbar, zum Opfer. Zudem befindet sich ein Wechselpunkt und ein Teil des Rennsteigs in Franken und somit Bayern, wo auch die dortigen Regelungen beachtet werden müssen. In Abstimmung mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt, Landratsamt des Saale-Orla-Kreises, der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig (Blankenstein) und dem mithelfenden Rennsteigverein Ortsgruppe Blankenstein wurde die Entscheidung im Laufe der Woche herbeigeführt

Auch der für den 4. Juli vorgesehen Schneekopflauf wurde abgesagt. Hier wurde mit mindestens 400 Teilnehmern plus Begleitpersonen, Helfern, Bergwacht, Feuerwehr und Dienstleistern gerechnet.

Aufgrund des großzügigeren Vorlaufes und des weit geringeren Vorfinanzierungsaufwandes im Verhältnis zum GutsMuths-Rennsteiglaufes kann mit treuer Unterstützung der Partner und Sponsoren der Läufe den Teilnehmern und Staffeln eine volle Rückerstattung bzw. eine Umschreibung des Organisationsbeitrages auf 2021 angeboten werden. Hierzu werden alle Staffeln und Teilnehmer angeschrieben.