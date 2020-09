Rießland sichert Sondershausen einen Punkt

Foto: Henning Most

Einer gegen alle: Am Ende konnten sich die Sondershäuser (blau) aber über einen Punkt gegen den SV Ehrenhain freuen.

Sondershausen. Eintracht Sondershausen hat in der Fußball-Verbandsliga dank eines späten Treffers von Martin Rießland ein Remis geholt.

Fußball-Verbandsligist Eintracht Sondershausen hat am zweiten Spieltag der Saison 2020/21 seinen ersten Punkt geholt hat. Die Sondershäuer, die zu Hause fast eine Art Auswärtsspiel hatten, da sie auf dem Sportplatz in Berka antreten mussten, konnten sich vor 160 Zuschauern am Ende dank eines späten Treffers des starken Martin Rießland gegen den SV Ehrenhain beim 1:1 (0:1) nochüber ein Remis freuen.