Ringen: Die Planungen beim KSC Apolda beginnen

Apolda. Der KSC Apolda will wieder in der Landesliga starten. Talent weilt bei internationalem Trainingslager in Ungarn

So langsam komme Bewegung in die Sache, bemerkt Christopher Marx. Dem Trainer der Ringer des KSC „Deutsche Eiche“ Apolda flatterte gerade eine Aufforderung des Verbandes ins Haus, doch bitte eine Mannschaft für die neue Saison in der Landesliga Sachsen-Anhalt zu melden. Heißt auch: Es gibt wieder eine, es wird wieder gerungen. Sagt er und lacht. Ja, in Zeiten von Corona ist man schon mit einem schnöden Meldebogen zufrieden, der eine sportliche Perspektive verspricht.