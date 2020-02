Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ringer-Bundesliga beginnt mit Derby gegen Aue

Für die Greizer Ringer steht die dritte Bundesligasaison in Folge an. In diesem Jahr kämpfen 26 Vereine in drei Staffeln.

Der Greizer Ringerverein wurde wieder zusammen mit dem nun dreimaligen deutschen Mannschaftsmeister SV Wacker Burghausen in die leistungsstarke Südost-Gruppe eingeordnet, in der acht Vereine kämpfen.

Die Greizer Ringkampfanhänger können sich also wieder auf sieben Heimkämpfe in der Sporthalle An der Eisbahn freuen. Wie in der vorigen Saison sind auch diesmal wieder die Red Devils Heilbronn, der ASV Schorndorf aus Württemberg, der SV Johannis Nürnberg, Aue und auch der letztjährige Tabellenletzte, der AC Lichtenfels aus Oberfranken, in dieser Staffel dabei.

Nicht mehr an Bord ist der SV Siegfried Hallbergmoos, der seine Staffel zurückgezogen hat. Dafür ist nun wieder eine zweite Mannschaft aus Ostdeutschland im Rennen. Mit dem AV Germania Markneukirchen wird ein alter Rivale der Greizer für Stimmung sorgen.

Beim letzten Zusammentreffen im Dezember 2017 konnten sich die Greizer im Finale der damaligen Regionalliga Mitteldeutschland hauchdünn die Zweitligameisterschaft sichern. Bei der Staffeleinteilung überraschte der Deutsche Ringer-Bund wieder einmal durch die Einordnung von drei der fünf Aufsteiger in die doch wohl nicht so leistungsfähige Staffel Nordwest, die wie der Südwesten mit neun Mannschaften kämpft.

Für den RSV Rotation Greiz beginnt die Saison mit dem Ostderby beim FC Erzgebirg Aue, die Halbserie endet am 31. Oktober mit dem Vogtlandderby gegen Markneukirchen in Greiz. Die Saison endet am 19. Dezember in Markneukirchen.

Ansetzungen: Vorrunde: Sonnabend, 19. September: FC Erzgebirge Aue – RSV Rotation Greiz, Sonnabend, 26. September: RSV Rotation Greiz – SV Johannis Nürnberg, Sonnabend, 3. Oktober: Red Devils Heilbronn – RSV Rotation Greiz, Sonnabend, 10. Oktober: SV Wacker Burghausen – RSV Rotation Greiz, Sonnabend, 17. Oktober: RSV Rotation Greiz – ASV Schorndorf, Sonnabend, 24. Oktober: AC Lichtenfels – RSV Rotation Greiz, Sonnabend, 31. Oktober: RSV Rotation Greiz – AV Germania Markneukirchen. Rückrunde, Sonnabend, 7. November: Greiz – Aue, Sonnabend, 14. November: Nürnberg – Greiz, Sonnabend, 21. November: Greiz – Heilbronn, Sonnabend, 28. November: Greiz – Burghausen, Sonnabend, 5. Dezember: Schorndorf – Greiz, Sonnabend, 12. Dezember: Greiz – Lichtenfels, Sonnabend, 19. Dezember: Markneukirchen – Greiz. (Kampfbeginn 19.30 Uhr)