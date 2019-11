Paul Grünewald (Obermann, rotes Trikot) letztes Jahr 2. Platz, geht in diesem Jahr in der D-Jugend an den Start.

Waltershausen. Gutklassige Ringerkämpfe gibt es am Samstag in Waltershausen zu bestaunen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ringertalente um Titel bei Gedenkturnier

Mit einer stolzen Teilnehmerzahl kann das 24. Dieter-Allmrodt-Gedächtnisturnier im Ringen aufwarten, welches am heutigen Samstag ab 10 Uhr in Waltershausen ausgetragen wird. Über 180 Kinder haben für den Nachwuchswettkampf gemeldet. Dabei kommen die Sportler nicht nur aus dem mitteldeutschen Raum, sondern reisen sogar extra aus Hessen, Bayern und aus der Bundeshauptstadt Berlin an. Auch der Gastgeber ZSG Grün-Weiß ist mit einigen Talenten vertreten. So etwa Paul Grünewald (hier im roten Trikot), der letztes Jahr einen starken zweiten Platz holte. Dieses Jahr geht er in der D-Jugend an den Start und könnte wieder auf den Nürnberger Adam Dawidek (blaues Trikot) treffen, der ebenfalls gemeldet hat.