Ritterschlag von Jörg Böhme für Wackers A-Junioren

Eigentlich müsste er sich ausruhen, auskurieren und sich in Geduld üben. Aber so wirklich will sich das nicht in die Tat umsetzen lassen. Sven Kreidemeier hat sich langwierig am Knie verletzt.

Eine Art Arthrose, die im Januar unter anderem mit Eigenblut therapiert werden soll. „Ich soll Geduld haben und mich darauf einstellen, dass das nicht nach drei Wochen wieder alles gut ist“, sagt der 42-Jährige. Er ist dennoch unterwegs und widmet sich dem Fußball. Der Trainer der A-Junioren von Wacker Nordhausen kann gar nicht anders. Seine Jungs, die in der Regionalliga Nordost spielen und dort eine schwere Zeit durchleben, haben es aber ebenso im Moment nicht leicht. Denn aufgrund der Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen, kann und darf nur ein Teil der Mannschaft zum Training kommen. Die ab 18-Jährigen dürfen am Trainingsbetrieb nicht teilnehmen, auch wenn sie sich beispielsweise in der Schule tagtäglich sehen. „Das ist ein Umstand, den man akzeptieren muss, auch wenn das schwer fällt. Aber wir dürfen uns damit nicht behängen, da wird man sonst nie fertig und kommt auch zu keiner Lösung“, sagt Kreidemeier, der in den Vorschriften die eine oder andere Lücke sieht.

Der kurioseste Fall ereignete sich vor zwei Wochen. Spieler Marco Ostmann durfte noch bis zum 13. November als 17-Jähriger am Training teilnehmen. Aber am 14. November wurde er 18 Jahre alt und es war vorbei für ihn mit dem Training mit seinen Jungs. Zum Fernbleiben verdammt. „Das ist schon ein außergewöhnlicher Fall, bei dem man innerlich schmunzeln muss. Klar, es muss eine Grenze und es muss Fristen geben, aber das Umsetzen in die Praxis ist da meist das schwierige oder das dann zu verstehen“, so Kreidemeier weiter.

Allgemein ist die Situation eine schwierige. Das Training gestaltet sich nicht einfach und Kreidemeier muss mit seinem Trainerteam (Steve Hoffmann, René Runde und Jens Pelzer) meist improvisieren. „Manchmal haben wir nur sechs, sieben Leute. Fahrschule, Lernen, Verletzte, der ein oder andere in Quarantäne oder eben das Alter. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Wenn wir früher bis zu vier Mal pro Woche trainiert haben, kommen wir aktuell wenn überhaupt auf zweimal. Das merkt man natürlich und ist für alle nicht unbedingt förderlich“, runzelt Kreidemeier die Stirn. Er selbst kann aufgrund seiner Verletzung am Knie nicht mit auf dem Platz stehen und das Training leiten, schonen ist angesagt, das mit Zähneknirschen.

Trotz Roter Laterne stimmt die Motivation

Seine Jungs, die in der Regionalliga Nordost nach sechs Spielen mit noch null Punkten auf dem letzten Platz stehen, sind dennoch hoch motiviert und ziehen bei jeder Einheit ordentlich mit. „Die Jungs sind gut drauf und die Stimmung im Team ist hervorragend. Das macht schon Spaß. Für alle ist es was besonderes, in der Regionalliga zu spielen. Ein Erlebnis, was sie nicht wieder vergessen werden. Und uns war allen vor der Saison klar, auf was wir uns da einlassen“, bilanziert der Selbstständige. Auch wenn es bisher zu einem Punktgewinn noch nicht gereicht hat, ein Formanstieg und eine positive Entwicklung in der Mannschaft ist zu erkennen. Nach den ersten beiden schweren Spielen gegen Erzgebirge Aue und Hansa Rostock, die 0:7 und 0:5 verloren gingen, kam das Team immer besser in Tritt und die Niederlagen fielen nicht mehr so hoch aus. In Schwerin ein knappes 1:2, dann fielen drei Spiele coronabedingt aus, unter anderem gegen das damalige Schlusslicht RSV Eintracht und das Thüringenderby gegen den FC Carl Zeiss Jena.

Im letzten Spiel vor dem Lockdown seit nun einem Monat gab es ein 0:2 beim FSV Zwickau. „Das war ein knappes Ding, was wir eigentlich nicht hätten verlieren müssen. Ein Sonntagsschuss und ein sehr fragwürdiger Elfer brachten die Entscheidung. Aber auch da haben wir trotz der dreiwöchigen Pause zuvor eine Steigerung gesehen. Das hat mir auch Zwickaus Trainer Jörg Böhme (Anm. d. Redaktion: ehemaliger Bundesligaspieler und -trainer sowie Nationalspieler) attestiert, was mir viel bedeutet hat“, vergleicht Kreidemeier das Lob mit einem Ritterschlag und weiß, dass er mit seinen Jungs auf dem richtigen Weg ist.

Ob und wann die Saison weitergespielt werden kann, ist auch für ihn ein Blick in die Glaskugel. Aber er will vorbereitet sein, falls es gleich im Januar wieder losgehen sollte. Jedoch scheint auch das aktuell nur ein Wunschdenken zu sein, auch wenn alle gerne spielen möchten. Neben der aktuellen Pandemielage, kommt das Wetter hinzu, wodurch trotz Kunstrasenplätzen erfahrungsgemäß Spiele wegen Schnee oder zugefrorenen Plätzen ausfallen werden. „An alle 34 Spieltage, die die Saison hat, glaube ich nicht mehr. Das ist zeitlich wohl gar nicht mehr drin. Zumal wir auch einige Nachholspiele haben. Es wird andere Lösungen geben müssen“, hat Kreidemeier wenig Hoffnung und nimmt wieder Platz, um sein Knie zu schonen – schweren Herzens.