Luca Theile (RC Ilmenau) konnte sich in Igls weiter steigern und den vierten Platz erkämpfen. Das lässt für den Deutschen B-Jugend-Cup in Oberhof hoffen.

Pietschmann und Trampe gewinnen im Olympia-Eiskanal

In den letzten Jahren haben die Nachwuchsrodler des RC Ilmenau und von Ilmtal Manebach kaum einen Start beim Welt-Jugend-Challenge auf der Olympiabahn in Innsbruck-Igls ausgelassen. In diesem Jahr räumten sie richtig ab. „Aller guten Dinge sind drei, sagte sich Antonia Pietschmann (RC Ilmenau) nach ihren Erfolgen beim Rennsteigpokal und der B-Jugend-DM in Winterberg und feierte nun gegen starke internationale Konkurrenz ihren dritten bedeutsamen Sieg des Jahres. In beiden Läufen Bestzeit fahrend, distanzierte die 13-Jährige Marie Sauerteig (Sonneberg) um mehr als 1,3 Sekunden und hofft nun auch beim deutschen B-Jugend-Cup in Oberhof, das Niveau bestimmen zu können. Wieder einmal punktete Pietschmann mit perfekten Fahrlage. Die DM-Fünfte Josephine Buse (Ilmtal Manebach) wurde Achte, Wencke Stief (RCI) Zehnte.

Eine tolle Leistung rief Luca Theile (RC Ilmenau) ab. Bei den B-Jugend-Landesmeisterschaften noch Siebenter, bei der B-Jugend-DM Sechster, arbeitete sich beim Welt-Jugend-Challenge auf Platz vier vor. „Das war schon eine tolle Leistung“, so Trainerin Kerstin Merten, „die Luca kurz vor dem deutschen B-Jugend-Cup erzielte.“ Leider konnte Theile seine schnellen Starts noch nicht voll auskosten. Im zweiten Lauf wartete der 13-Jährige sogar mit der besten Startzeit auf. Den Sieg bei den B-Jugendlichen sicherte sich Landesmeister Miko Jagusch (Sonneberg/Schalkau). Internationale Erfahrungen sammeln hieß es auch für Jos Heinemann (RC Ilmenau), der sich mit Platz 12 recht gut in Szene setzte. Es war wohl für Helena Trampe (Ilmtal Manebach) ein Vorteil, dass sich die 11-Jährige gut im Olympia-Eiskanal zurechtfand. Denn bereits im vergangenen Jahr erkämpfte die 2020er-C-Jugend-Landesmeisterin den zweiten Platz. Obwohl der Schützling von Dieter Rudolph nicht mit den besten Startzeiten aufwartete, glich sie dies beim Sieg durch exzellente Fahrweise aus.