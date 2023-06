Ronaldo trifft bei seinem 200. Einsatz im Nationaltrikot

Treffsicherer Jubilar: Cristiano Ronaldo traf in seinem Jubiläumsspiel.

Reykjavik Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat in seinem 200. Länderspiel ganz spät zu einem wichtigen Sieg in der EM-Qualifikation getroffen.

Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat in seinem 200. Länderspiel ganz spät zu einem wichtigen Sieg in der EM-Qualifikation getroffen.

Der 38-Jährige von Al-Nassr erzielte beim Gastspiel in Island in der 89. Minute das 1:0 (0:0). Ronaldo ist mit 200 Einsätzen und 123 Treffern Rekordspieler und Rekordschütze bei den Nationalteams. Ein Ende seiner Zeit ist nach eigenen Angaben noch nicht in Sicht. „Es war schon immer mein Traum, die Nationalmannschaft zu vertreten“, zitierte ihn die portugiesische Sportzeitung „A Bola“.

Als wichtigstes Ziel gab Ronaldo aus, das Ticket für die EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) in Deutschland zu lösen. „Ich möchte weiterhin alle Portugiesen glücklich machen. Eine Reise, von der ich hoffe, dass sie nicht so schnell endet“, sagte Ronaldo. Der Starspieler gewann 2016 bereits den EM-Titel mit Portugal, damals mit einem 1:0-Finalsieg über Gastgeber Frankreich.