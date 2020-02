Ronneburger Handballer gewinnen Derby gegen Ziegelheim

Es war so wie immer, wenn Ronneburg und Ziegelheim in der Handball-Thüringenliga aufeinandertreffen.

Zum elften Mal in Folge gewann die HSV-Sieben am Sonnabend das Derby gegen die tapfer kämpfenden Gäste mit 36:32.

Die Ziegelheimer boten den Hausherren über weite Strecken Paroli, konnten den Ronneburgern aber nie so richtig gefährlich werden. „Wenn man auswärts 32 Tore wirft, dann kann man auch mal etwas mitnehmen. Aber das war heute nicht unser bester Tag. Letzte Woche beim Unentschieden gegen Mühlhausen waren wir stärker. Wenn die Torleute kaum einen Ball halten, dann ist hier nichts zu holen“, urteilte Gäste-Trainer Christian Vincenz nach dem Abpfiff und ergänzte: „Das Derby war nicht einseitig, wir haben mitgehalten. Aber uns ist nie der Ausgleich gelungen. Deshalb hat uns dann auch irgendwie der Glaube gefehlt.“

Sein Ronneburger Gegenüber Christian Hoppe war mit seiner Einschätzung zum Spiel auch nicht sonderlich euphorisch. „Wenn wir mit dem Kopf durch die Wand wollten, dann kam Ziegelheim näher. Im Angriff waren wir gut eingestellt, sind immer wieder in die Lücken gegangen. Die Stimmung in der Halle war wieder top. Wenn wir die Zuschauer brauchten, waren sie da“, kommentierte der HSV-Trainer die Leistung seiner Mannschaft, in der neben dem zwölffachen Torschützen Mirko Alexy im Angriff auch Richard Vogel (6), Christopher Eisenstein (5) und der Slowake Filip Dujcak (5) zu gefallen wussten. „Filip erreicht langsam Betriebstemperatur. Er ist für uns zu einer wichtigen Alternative im Angriff geworden“, so Christian Hoppe.

Es waren die kleinen Dinge, die das Derby zugunsten der Ronneburger entschieden. Nach einem ausgeglichenen Beginn zogen die Hausherren vom 7:6 (9.) bis zum 11:6 (15.). Mehr als acht Minuten gelang den Ziegelheimern in dieser Phase kein Treffer. „Wir haben da viel zu viele Chancen weggeworfen“, so Christian Vincenz. Zum Glück für die Gäste war aber auch der HSV bis zur Pause im Angriff nicht sonderlich zielstrebig.

Nach Wiederbeginn rappelte sich der Gast nochmals auf. Beim 20:19 (40.) war man wieder dran. Doch nahm die eigene Fehlerquote wieder zu. Altmeister Steffen Moritz - mit überragenden zwölf Toren und acht verwandelten Siebenmetern treffsicherster Ziegelheimer - lud Mirko Alexy mit einem haarsträubenden Fehlpass per Konter zum 25:21 ein (46.). Torwart David Püschel brachte einen schnellen Abwurf nicht am vor ihm lauernden Ronneburger Kreisläufer Michael Seime vorbei, der den Ball abfing und Richard Vogel so das 26:22 (47.) ermöglichte. Kurz darauf scheiterte Andre Heinig freistehend an Kevin Günther im HSV-Kasten, der das Torhüterduell wie schon im Hinspiel zu seinen Gunsten entschied. Dass die Ronneburger in mancher Szene wie bei abgefälschten Wurf von Christopher Eisenstein zum 29:24 (51.) auch das Glück auf ihrer Seite hatten, passte ins Bild.

Nächste Woche müssen die viertplatzierten Ronneburger noch nach Goldbach, ehe eine sechswöchige Pause ansteht. Ziegelheim hingegen baut auf seine Heimstärke. Von den verbleibenden neun Begegnungen finden sechs in der heimischen Wieratalhalle statt.

Ronneburg: Günther - Eisenstein (5), Halbauer (2/1), Pöhnitzsch, Lange (2), A. Stölzner, S. Stölzner (1), C. Stölzner, Alexy (12/2), Vogel (6), Stein (2), Dujcak (5), Seime (1). Ziegelheim: Wolf, Püschel - Fritsche (1), Zverina (7), Heinig (5), Moritz (12/8), Küttner, Wunderlich (1), Kunz (4), Krause, Jahn (2), Biedermann. SR: Sebastian Meisel/Marcus Schwertz (Eisenach). Siebenmeter: Ronneburg 4/3, Ziegelheim 11/8. Zeitstrafen: Ronneburg 5x2 min, Ziegelheim 4x2 min.