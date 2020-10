Rosenbaum und Schulze verteidigen ihre Titel bei Haldenlauf

Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit hat in der ehemaligen Kali-Gemeinde Menteroda der weit über die Kreisgrenzen bekannte Haldenlauf stattgefunden. Dieser führt über den höchsten Punkt im Unstrut-Hainich Kreis, der bei 506 Höhenmetern liegt. Die im Jahre 2013 aus der Taufe gehobene Laufveranstaltung ist eng verbunden mit dem Ideengeber und Organisator Andreas Seise, der gemeinsam mit Frau Anke, Tochter Anna und seiner Schwester Ines für die Vorbereitungen und die Durchführung verantwortlich ist.

„Mit unserer Familie steht und fällt das Laufevent“, begründete der Inhaber einer Firma für Gebäudetechnik in Mühlhausens Partnerstadt Eschwege die Tatsache, dass die beliebte Veranstaltung im vergangenen Jahr 2019 ausfallen musste, weil er beruflich keinen Freiraum hatte. So konnten sich die beiden Gewinner 2018 Sebastian Rosenbaum und Claudia Schulze (beide aus Mühlhausen) zwei Jahre über ihren Titel freuen.

Organisatoren hatten auf mehr Teilnehmer gehofft

Nun stand die siebte Auflage des Haldenlaufs auf der Agenda. Insgesamt hatten sich 43 Teilnehmer, unter anderem aus Erfurt, Werther und aus Niedersachsen in die Anmeldelisten eingetragen. Die Organisatoren hatten im Vorfeld mit ein paar mehr Laufwilligen gerechnet.

Mit dem Start, es gingen 31 Männer und 11 Frauen auf die Strecke, dazu gesellte sich der Vorsitzende des Kreissportbundes Dieter Elbert, der sich per Nordic Walking den Anforderungen stellte. Der 77-Jährige begann eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Start und wurde von allen Teilnehmern nach dem Zieleinlauf mit viel Applaus empfangen und von Moderator Andreas Seise mit dem Senioren-Ehrenpreis als ältester Teilnehmer geehrt.

Die Aktiven hatten diesmal 7,72 km Laufstrecke mit einem Höhenunterschied von 130 Metern zu bewältigen. „Das ändert sich immer von Jahr zu Jahr, je nachdem, wie die Halde bewirtschaftet wurde“, erläuterte Seise den Streckenverlauf und deren Präparierung, für die Frank Kessler, ebenfalls im Läuferfeld, verantwortlich war.

Quad und Fahrrad sorgen für Sicherheit

Für die Sicherheit der Teilnehmer und damit sich niemand verläuft auf der Strecke, setzten die Veranstalter als Spurschlitten ein geländegängiges Quad mit Ralf Gründl (BSG Aktivist Menteroda) als Fahrer ein, am Ende des Feldes kontrollierte Nico Zimmermann per Fahrrad, ob es allen Sportlern gut ging und stellte sicher, dass sie wohlbehalten ins Ziel kamen. Dort empfing sie Familie Seise gut gelaunt und per Mikrofon lautstark kommentierend beim Zieleinlauf.

Der schnellste Mann war wie erwartet Sebastian Rosenbaum (SV 1899 Mühlhausen), der als einziger unter der Marke von 28 Minuten (min) blieb (27:53 min). Ihm folgten Robert Makarinus (Nordhausen/ 28:08 min) und Robert Haase (Schlotheim/ 29:11 min). Bei den Frauen siegte erneut Claudia Schulze (Mühlhausen/ 36:37 min), den Silberplatz erreichte Annett Kannenberg (Mühlhausen/ 40:19 min) vor der drittplatzierten Anna Seise ( MMM-Cup/ 40:34 min).

Zum Abschluss wurden auch die Führenden der Laufserie „MMM-Cup“ ausgezeichnet, zu der neben dem Haldenlauf der 24-Stunden- Staffellauf im Mühlhäuser Auestadion und der in diesem Jahr virtuell abgehaltene Röblinglauf zählen. Hinter den genannten Gewinnern kamen bei den Frauen Anna Seise und Annett Kannenberg auf die Plätze zwei und drei. Bei den Männern wurde mit Uwe Hesse (Röblinglaufverein) nur noch der zweite Platz vergeben.

Ergebnisse:

Männer:

1. Sebastian Rosenbaum (SV 1899 Mühlhausen/27:53 Minuten)

2. Robert Makarinus (Nordhausen/28:08)

3. Robert Haase (Schlotheim/29:11)

Frauen:

1. Claudia Schulze (Mühlhausen/36:37)

2. Annett Kannenberg (Mühlhausen/ 40:19)

3. Anna Seise (MMM-Cup/40:34)