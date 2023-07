Rot-Weiß Erfurt angelt sich Flügelflitzer Badu von Energie Cottbus

Erfurt. Was der zehnte Neuzugang der Rot-Weißen zu seinem neuen Verein sagt.

Neuzugang Nummer zehn ist fix: Der FC Rot-Weiß verpflichtete mit Malcolm Badu einen Flügelstürmer, der zuletzt zwei Jahre für Ligakonkurrent Energie Cottbus gespielt hat. Der 26-Jährige, der zuvor beim VfL Wolfsburg und Spartak Moskau aktiv war, unterschrieb einen Vertrag bis 2024.

Am vergangenen Donnerstag gab Badu seinen Abschied aus der Lausitz bekannt, nachdem die Zusammenarbeit dort nicht verlängert worden war. Zur Nordost-Meisterschaft in der abgelaufenen Saison hatte der Deutsch-Ghanaer 31 Einsätze mit sechs Toren und sieben Vorlagen beigesteuert. Neben dem FC Rot-Weiß meldete auch Lok Leipzig Interesse an dem Rechtsaußen an.

„Die Verantwortlichen hier haben sich sehr um mich bemüht. In den Spielen gegen Rot-Weiß in der letzten Saison habe ich schon erfahren dürfen, welche Wucht dieser Verein hat“, sagt Badu zu seiner Entscheidung, künftig in Erfurt zu spielen. „Der Verein und die Stadt leben den Fußball und sind mit Leidenschaft dabei, diese Eigenschaften habe ich auch. Ich möchte dem Verein helfen, weiter zu wachsen, und mich als Spieler und Persönlichkeit weiterentwickeln.“

Fabian Gerber zeigt sich hocherfreut über den Zugang in der Offensive: „Wir freuen uns sehr, dass sich Malcolm trotz zahlreicher lukrativerer Angebote für das Projekt Erfurt entschieden hat und helfen will, hier eine sportlich erfolgreiche Saison zu spielen. Wir sind sehr glücklich, dass uns der Transfer gelungen ist. Malcolm ist offensiv variabel einsetzbar und bietet uns im Spiel nach vorne mehr Möglichkeiten und Torgefahr.“