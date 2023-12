Rot-Weiß-Fanszene unterstützt soziale Projekte

Erfurt Die Fanszene des FC Rot-Weiß Erfurt unterstützt zur Weihnachtszeit wieder soziale Projekte. Die Erlöse kommen der Region zugute.

Die Fanszene des Fußball-Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt engagiert sich erneut sozial. 2600 Liter Glühwein – angeboten in rund drei Dutzend Restaurants und Geschäften – sollen in der Vor-Weihnachtszeit verkauft werden. Der Erlös kommt drei Vereinen, der Malschule Erfurt, dem Verein Helping Angels eV. in Gotha sowie der Evangelischen Stadtmission in Erfurt, dem Ilmkreis und in Sömmerda zu Gute. 2023 kamen mit Zusatzspenden ungefähr 11.300 Euro zusammen – eine Summe, die in diesem Jahr überboten werden soll. Die 1-Liter-Flasche kostet 6,90 Euro.

Bereits zum vierten Mal engagiert sich die Rot-Weiß-Fanszene in der Weihnachtszeit und unterstützt damit soziale Projekte in der Region. Unterstützt wird sie dabei von insgesamt 29 Partnern.

