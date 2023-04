Bulls-Center Vahid Gholamazad visiert den Korb an.

RSB Thuringia Bulls müssen in ein drittes Finalspiel um die deutsche Meisterschaft

Elxleben. Die Rollstuhlbasketballer unterliegen im zweiten Duell gegen Rekordmeister RSV Lahn-Dill nach zwischenzeitlicher klarer Führung mit 63:67.

Es war alles angerichtet. Der Meisterpokal stand bereit. Die Fans im proppevollen „Bullenstall“ waren in Feierlaune. Doch der RSV Lahn-Dill erwies sich als „Party-Cras­her“. Mit einem 67:63 (32:38)-Sieg erzwang der Rekordmeister ein drittes Finalspiel um die deutsche Meisterschaft im Rollstuhlbasketball. Es steigt an diesem Sonntag, 15 Uhr, erneut in Elxleben.

Nach dem 81:53 im ersten Vergleich waren die Bulls als Favorit ins zweite Duell gegangen. Und sie machten zunächst dort weiter, wo sie in Wetzlar aufgehört hatten. Nur wenige Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball nach Vahid Gholamazads Wurf das erste Mal im Korb. Dem Iraner gehörte klar die Anfangsphase; bis zum 14:9 gingen acht Punkte allein auf sein Konto.

Aber der Gast wehrte sich. Thomas Böhme versenkte zwei Dreier. Das erste Viertel ging mit 18:16 an die Bulls, bei denen Top-Scorer Alex Halouski nicht wie gewohnt ins Spiel fand. Dafür sprang im zweiten Viertel Joke Linden in die Bresche, nutzte die Freiräume zu einem Drei-Punkt-Spiel (27:20).

Als Halouski aus der Distanz Maß nahm, betrug der Vorsprung erstmals zehn Zähler (34:24). Aber die Hessen kamen mit harter Defensivarbeit zurück, unterbrachen so immer wieder den Rhythmus der Bulls und verkürzten bis zur Halbzeit auf 32:38. Danach übernahmen sie vollends das Kommando. Lahn-Dill erzwang Ballverluste und ging beim 42:40 erstmals in Führung.

Die Bulls verloren zunehmend die Kontrolle, erzielten nur acht Punkte im dritten Viertel und sahen sich vor dem finalen Durchgang mit fünf Zählern hinten (46:51). In der spannenden Endphase kamen sie zwar noch einmal auf 60:61 heran; die besseren Nerven hatte aber der Gast.

Trainer Michael Engel zeigte sich selbstkritisch: „Wir haben gegen die aggressive Defense keine Lösungen gefunden.“ Das soll sich im entscheidenden dritten Duell ändern. Dafür nahm er eine Nachtschicht zur Videoanalyse in Kauf. Beste Bulls-Schützen waren Linden (15 Punkte). Auf jeweils 14 Zähler kamen Jordi Ruiz, Halouski und Gholamazad.