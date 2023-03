RSB Thuringia Bulls nehmen den Erzrivalen auf die Hörner

Wetzlar. Die Thuringia Bulls demonstrierten beim Gipfeltreffen des deutschen Rollstuhlbasketballs Stärke und demontieren den RSV Lahn-Dill in der zweiten Spielhälfte.

Großer Jubel bei den RSB Thuringia Bulls: Die Rollstuhlbasketballer aus Elxleben konnten das Bundesliga-Gipfeltreffen beim RSV Lahn-Dill mit 78:58 (35:34) für sich entscheiden. Sie beendeten damit in Wetzlar nicht nur eine Negativserie gegen den Dauerrivalen nach zuletzt drei Niederlagen in Folge, sondern holten sich vor dem Hauptrundenfinale auch die Tabellenführung zurück. Der erste Platz bedeutet in der Play-off-Finalserie ein etwaiges Heimspiel mehr. Zum Abschluss der Hauptrunde treffen die Thüringer am 18. März zu Hause auf Köln.

In der ersten Spielhälfte sah es am Samstagabend noch nicht danach aus, dass die Bullen den Gegner derart auf die Hörner nehmen würden. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell, in dem Alex Halouski aufseiten der Gäste und Reo Fujimoto bei den Hessen den Ton angaben. 19:17 führte Lahn-Dill nach dem ersten Viertel, zu Halbzeit lagen die Bulls knapp vorn (35:34).

Im dritten Abschnitt trumpfte das Team von Trainer Michael Engel jedoch auf, agierte aggressiver in der Abwehr und gestattete dem Kontrahenten kaum leichte Punkte. Angeführt von Halouski, der mit 27 Zählern zum Topscorer avancierte, zogen die Bulls auf 59:47 davon und beherrschten fortan Ball und Gegner. Im Schlussviertel spielten sie ih­re ganze Routine aus und erhöhten das Ergebnis kontinuierlich.

Joakim Linden (15 Punkte) und Vahid Azad (14) sprangen für den eng bewachten Halouski in die Bresche und warfen einen unerwartet klaren Sieg heraus. Damit entschieden die Gäste auch den direkten Vergleich für sich. Das Hinspiel hatte Lahn-Dill 70:66 gewonnen.