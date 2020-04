Unverwüstlich: Peter Bruske (links) lief die Strecke von Budapest nach Eisenach am Stück in 82 Tagen, Wolfgang Warmuth etappenweise über mehrere Jahre.

Rucksack und Schuhe als einzige Begleiter

Nicht in 80 Tagen um die Welt wie Phileas Fogg, sondern in 82 Tagen von Budapest nach Eisenach, das aber zu Fuß. Selbst für gestandene Marathonläufer sind die in dieser Zeit zurückgelegten 2643 Kilometer an einem Stück schwer vorstellbar. Doch wer sich, wie Peter Bruske vom LTV Erfurt, 30 Jahre lang immer wieder mit dem Gedanken beschäftigt, den Fernwanderweg durch Deutschland, Tschechien, Polen, die Slowakei und Ungarn mit einem Mal zu bewältigen, für den war die Zeit mit 64 Jahren endlich reif.

Der Fernwanderweg, der unter anderem über den Thüringer Wald, das Thüringer Schiefergebirge, durchs Vogtland, die Sächsisch-Böhmische Schweiz, das Erzgebirge, das Altvatergebirge, die Beskiden, Mala Fatra oder auch Matra und Bükk führt, geht auf eine Idee des damaligen Kulturbundes der DDR aus dem Jahr 1980 zurück. Am 28. Mai 1983 wurde der Internationale Bergwanderweg der Freundschaft Eisenach-Budapest (kurz EB-Weg) offiziell eröffnet.

Für Bruske war es sein bis dahin größtes Wanderziel. Den gesamten EB-Weg mit all seinen lieblichen und schroffen Gebirgszügen, den kleinen einladenden Ortschaften, aber auch mit seinen geschichtsträchtigen Spuren hat er vollständig bewältigt. Noch heute leuchten seine Augen in Erinnerung an eindrucksvolle Erlebnisse und Empfindungen. „Wochenlang eins mit sich und der Natur“, schwärmt er und fügt schmunzelnd hinzu: „Man singt mit den Vöglein und unterhält sich mit sich selbst.“

Regen, Kälte oder Hitze, all das nahm er als naturgegeben hin. Und wenn er sich mal verlief, gehörte das eben auch dazu. Etwa zehn Stunden am Tag wanderte er. Zwischen 6 und 7 Uhr war Start. „Dann musste meine Familie, nämlich mein Rucksack und meine Schuhe, angetreten sein“, witzelt er. Zur Übernachtung dienten Pensionen oder Berghütten, in der Slowakei auch mal die Isomatte auf der Veranda eines schlichten Waldhauses. „Der Körper lernt mit jedem Tag besser, sich auf einfache Lebensabläufe zu programmieren“, so Bruske.

Auch das längjährige LTV-Mitglied Wolfgang Warmuth, der inzwischen die 70 Jahre überschritten hat, meisterte, wenn auch nicht an einem Stück, seit 1986 eine Etappe nach der anderen auf dieser eindrucksvollen Wanderroute. Mal wurde nur eine Etappe in Deutschland abgewandert, ein anderes Mal mehrere Wochen im Ausland am Stück. Aufgeteilt in neun Etappen benötigte er in Summe 89 Tage. Für die Bewältigung der Gesamtstrecke auf dem Gebiet der damaligen DDR erhielt Warmuth 1988 die Glückwünsche und eine Ehrenurkunde des ehemaligen Kulturbundes.