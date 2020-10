Jubel nach dem Saalfelder 1:0 gegen den FC Erfurt Nord am vergangenem Wochenende. Die Landesklässler hoffen auf die nächste Überraschung in Runde drei.

Rudolstadt/Saalfeld. Was man beim FC Einheit und beim FC Saalfeld zur Pokal-Auslosung sagt

Holger Jähnisch gerät nicht in Euphorie: „Wir gehen mit Demut an die Aufgabe“, sagt der Trainer des FC Einheit Rudolstadt nach der Auslosung der dritten Hauptrunde im Landespokal. Blau-Weiß Niederpöllnitz, der Kontrahent des Oberligisten, spielt in der Landesklasse und sollte eigentlich kein Problem für die Rudolstädter sein.