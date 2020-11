Rückrunde bei Mühlhäuser Tischtennis-Damen schon gestrichen

Die bundesweite November-Zwangspause für den Amateursport und die Entscheidung des Thüringer Tischtennis-Verbands (TTTV), vom 2. bis mindestens 30. November den Wettkampfbetrieb in allen Ligen sowie in allen seinen Leistungs- und Altersklassen ruhen zu lassen, hat naturgemäß auch auf die Tischtennis-Vereine im Eichsfeld und im Unstrut-Hainich-Kreis tiefgreifende Auswirkungen. Von der Thüringenliga bis hin in die Kreisliga ist selbst unter strengen Hygieneregeln ein geordneter Spielbetrieb unmöglich.

Wann es weitergehen kann, ist ungewiss. „Leider müssen wir auch darauf vorbereitet sein, dass wir wiederum die Saison nicht durchspielen können“, erklärt Tischtennis-Bezirkssportwart Jens Nölker. Eine im Vorfeld der Saison 2020/21 implementierte Möglichkeit ist, die Ligen auf eine einfache Runde herunterzubrechen. Heißt: Nur die Begegnungen der Hinserie werden bis April 2021 zur Austragung kommen, der Tabellenstand bis dahin wäre dann entscheidend. So hat es der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) bereits für seine Regional- und Oberligen festgelegt.

Nur noch drei Partien für Mühlhäuser Damen

Auswirkungen hat das auf die Damen des Post SV Mühlhausen. Sie haben in der Mitteldeutschen Oberliga lediglich noch drei Partien zu bestreiten, die Rückrunde ist komplett gestrichen. Fragezeichen stehen hinter dem Transferfenster, das noch bis 30. November geöffnet sein wird, und hinter der ernsthaften sportlichen Wertigkeit einer Spielzeit, die nur zur Hälfte absolviert ist. Im TTTV wird noch beratschlagt – Lösungsvorschläge sollen zeitnah vorgestellt werden.

Tabellarisch müssen sich die Tischtennis-Clubs aus dem Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich-Kreis nicht verstecken. In der Herren-Thüringenliga liegt die Bundesliga-Reserve des Post SV Mühlhausen nach fünf absolvierten Begegnungen auf dem ersten Platz, punkt- und spielgleich mit dem Tabarzer SV (beide 10:0-Zähler und 45:18-Spiele). Die Top-Duelle mit Tabarz und dem TTV Bleicherode stehen noch aus. Mitfavorit USV Jena hat bereits vier Minuspunkte und wurde auch schon geschlagen.

Nur Platz eins zählt

„Für unsere junge Truppe darf, trotz aller Widrigkeiten, nur der erste Platz zählen. Gerade für die Talente wie Fabian Günzel, Vincent Kazuch und Daniel Tihi wäre der Sprung in die Oberliga sehr wichtig. Diesen Schritt müssen sie machen, wir stehen parat“, erklärt Posts Spielertrainer Erik Schreyer, der nach wie vor der beste Akteur im Thüringer Oberhaus ist.

Eine Etage tiefer, in der zweigleisigen Verbandsliga, in der Frauen spielberechtigt sind, darf ebenfalls ein durchaus positives Zwischenfazit gezogen werden. In der West-Staffel liegt der SSV Schlotheim auf Rang eins (12:0). Die Seilerstädter hatten lediglich gegen Schlusslicht SV Unterpörlitz (9:7) einige Mühe, waren ansonsten sehr souverän bei ihren Auftritten.

Aufsteiger SV Schwarz-Rot Wingerode, angeführt vom früheren Doppel-Landesmeister Heiko Wenderott und Marcel Wille, hat sich bestens eingefunden (6:2), während der TSV Breitenworbis (4:8) noch ein wenig damit zu kämpfen hat, den Abgang von Damian Cramer zu kompensieren. Dieser absolviert beim USV Jena eine vorzügliche erste Thüringenliga-Saison, verbuchte unter anderem gegen Post Mühlhausen zwei klare Einzelsiege.

TTSV Herbsleben kann optimistisch sein

Im Osten hat der TTSV Herbsleben erst drei Spiele absolviert (4:2), dürfte jedoch für den weiteren Verlauf der Runde eine sehr optimistische Prognose ausgestellt bekommen. Zur Rückrunde erhält der TTSV durch Rückkehrer Balazs Rozsnyoi (TV Bergheim/Sieg) eine waschechte Verstärkung.

In der 1. Bezirksliga, der höchsten Spielklasse Nordthüringens, liegt die dritte Vertretung des Post SV mit 7:3-Punkten in Lauerstellung. Zuletzt erkämpfte das Quartett von Kapitän Tobias Müller ein 7:7 beim Spitzenreiter Bischlebener SV II. In der Staffel 1 der 2. Bezirksliga, in der es wohl nur einen Absteiger geben wird, haben Post Mühlhausen IV (8:2), der TTSV Herbsleben II (4:2) und der TTV Dingelstädt (2:8) bisher mehr oder weniger erfolgreich gepunktet.

Sehr gut im Rennen liegen die beiden Blau-Weiß-Vereine Mühlhausen und Tüngeda in der 3. Bezirksliga. Der Serienmeister aus der Müntzerstadt nimmt erwartungsgemäß die Spitzenposition in Staffel 3 ein (7:1).

SV Bernterode ist der erste Verfolger

Erster Verfolger der Truppe von Marcel Hartmann ist der SV Bernterode (5:1). Die Blau-Weißen aus Tüngeda, 2019/20 Titelträger in der Kreisoberliga Unstrut-Hainich, dürften den Sprung auf die Bezirksebene nicht bereut haben. In der Staffel 4 hat die Mannschaft um Top-Mann Carsten Bischoff (8:0-Einzel) bis dato zwei Siege und ein Remis eingefahren (5:1).

Auch in der Staffel 1 sieht es gut aus: Der TSV Breitenworbis II und der TSV Großbodungen liegen solide im Mittelfeld.

In der Jugend-Bezirksliga sind die Talente des Post SV Mühlhausen (8:0) das Maß der Dinge. Sie gewannen unlängst das Spitzenspiel gegen das TTZ Sponeta Erfurt ohne Satzverlust mit 10:0. Der Nachwuchs des SV Einheit Worbis hält den Bronzerang.