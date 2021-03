Auch beim Massenstartrennen mischte Cindy Haasch (Bildmitte) in der Spitzengruppe munter mit.

Ruhlaer Kombiniererin Cindy Haasch rundet in Russland erfolgreiche Saison ab

Es waren ganz neue Erfahrungen, die Cindy Haasch am Wochenende beim Finale des Continentalcups (COC) in Nischni Tagil sammelte. Erstmals startete die junge Nordisch Kombinierte des WSC 07 Ruhla in Russland, erstmals bestritt sie drei Wettbewerbe bei den Damen binnen 48 Stunden und erstmals durfte sie sich über internationales Preisgeld freuen.