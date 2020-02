Ryūkyū Kempo eine „Methode der Faust“

Eine rasche Bewegung, etwas Druck und schon geht Benjamin Cem Gengoclus Gegner zu Boden. „Es kommt darauf an, die richtigen Punkte zu treffen“, erklärt der Großmeister des 7. Dan den Umstehenden. Über 50 Kampfkunstbegeisterte aus ganz Deutschland und Tschechien haben den Weg nach Arnstadt gefunden, zum großen Gathering des Okuden Circle, also zur Zusammenkunft. Die gibt es zweimal im Jahr. Sie sind die Höhepunkte für die deutschen Mitglieder des weltweit tätigen Vereins.

„Diesmal sind wir die Gastgeber“, freut sich Carsten Schnieke, Vorsitzender des Karate-Vereins Arnstadt. „Es ist für uns eine Ehre unseren Großmeister Jim Corn, den 10. Dan und seinen Freund und Meisterkollegen Clay Pierson aus den USA zu Gast zu haben.“ Zusammen mit Benjamin Cem Gengoclu und neun weiteren Instruktoren vermittelten sie den Teilnehmern ihre Künste weiter.

Alle merkten schnell, es ging nicht um Karate, wie man es kannte, sondern „um eine Urform, nicht um Sport, sondern um Kampfkunst“, wie Schnieke, selbst Inhaber des 4. Dan, erklärt. Ryūkyū Kempo nennt sich das Ganze. Die Ryūkyū-Inseln sind eine kleine Inselkette zwischen Japan und China, von denen die bekannteste wohl Okinawa ist.

Ryūkyū Kempō bedeutet übersetzt „Methode der Faust“ und ist eine Mischung aus den alten okinawanischen und chinesischen Kampfkünsten. „In Deutschland üben diese Kampftechnik nur etwa tausend Leute aus“, schätzt Benjamin Cem Gengoclu. Er selbst war maßgeblich an der Verbreitung dieser Kampfkunst hierzulande beteiligt. Vor einiger Zeit entdeckte so auch Carsten Schnieke, der schon seit über 30 Jahren Karate betreibt, diese alten Techniken für sich. Und hat mittlerweile andere damit angesteckt. „Etwa 25 bis 30 Leute unserer 107 Mitglieder beschäftigen sich mittlerweile damit“, sagt er.

Damit ist der Arnstädter Karate-Verein Vorreiter in Thüringen. Eine weitere Gruppe gibt es in Isseroda. „Das Ryūkyū Kempō zeichnet sich durch hohe Effektivität und Straßentauglichkeit aus. Deshalb lernen das auch Polizisten und Sicherheitsleute. Es ist gut für die Selbstverteidigung“, erklärt Carsten Schnieke.

Eng verbunden ist das Ryūkyū Kempō mit dem Kyūsho Jutsu. Dahinter verbirgt sich das Wissen um die vitalen Punkte des menschlichen Körpers und ihre Anwendung in den Kampfkünsten. Durch die Manipulation dieser Punkte sollen die energetischen und neurologischen Vorgänge des menschlichen Körpers in solcher Form beeinflusst werden, dass der Gegner beeinträchtigt wird. „Wir tun uns gegenseitig richtig weh“, so Schnieke, der aber auch betont: „Wir sind alle Freunde, sonst ginge das gar nicht. Und als erstes lernt man bei uns, wie das, was man anrichten kann, auch wieder geheilt werden kann, um Schäden an Gegnern zu verhindern.“

Voraussetzungen dafür sind ein offener Geist, der Wille und die Disziplin zu lernen und zu üben, ein gefestigter Charakter und die Reife und Integrität zum verantwortungsvollen Umgang mit dieser Kunst, weshalb sie auch nur an Erwachsene vermittelt wird. Wer Lust hat einmal hineinzuschnuppern kann dies Montag von 18.15 Uhr bis 19.30 Uhr und Mittwoch von 17.30 bis 20 Uhr in der Turnhalle des ehemaligen Neideckgymnasiums tun. Wer es etwas sanfter mag findet beim Arnstädter Karate Verein aber auch Qi Gong und Karate-Aerobic sowie Sound-Karate für den Nachwuchs.