Saalfeld Titans und 1. FFC Saalfeld erfolgreich gestartet

Saalfeld. Die Frauen-Fußballvereine aus der Kreisstadt gehen in unterschiedlichen in die neue Saison

Die einen gehen mit „Spaß und ohne Ziel“, so der stellvertretende Vereinsvorsitzende des 1. FFC Saalfeld, Wolfgang Itting, in die neue Kreisoberliga-Saison. Die anderen wollen „Spaß haben und alles mitnehmen, was geht“, so der Titans-Abteilungsleiter Jens Neumann, vor der neuen Verbandsliga-Spielzeit. Insofern gleichen sich die Ziele beider Saalfelder Vereine, die diesmal unter anderen Vorzeichen stehen als sonst.