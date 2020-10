Sieben Monate lang zwang Corona die Handballerinnen des 1. SSV Saalfeld in die Pflichtspielpause. Am Samstag konnten sie – nach der Absage des Auftaktspiels in Jena – gegen die Reserve aus Apolda/Großschwabhausen endlich in die neue Saison 2020/2021 starten. Und taten das beim 37:15 (20:11) auch sehr eindrucksvoll.

Mit der Spielgemeinschaft kam der Gegner, gegen den man sich in der letzten Saison am schwersten tat. Vor allem im Auswärtsspiel schrammte man knapp an einem Punktverlust vorbei. Und auch dieses Mal brauchten die Gastgeberinnen ein wenig Anlauf, um ins Spiel zu kommen. Nach acht Minuten stand es gerade einmal 5:4. Vor allem einige Abstimmungsprobleme in der Abwehr ließen den Gegner besser ins Spiel kommen als gewünscht. Und so konnte man sich bis zum 8:6 (13.) noch nicht entscheidend absetzen. Danach fanden die Saalfelderinnen aber besser ins Spiel. Mit Tempospiel im Angriff setzte man die Gäste immer wieder unter Druck, baute so den Vorsprung bis zum 18:8 kontinuierlich aus (27.). Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Entscheidung gefallen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit dauerte es ein wenig, bis der Saalfelder Angriff wieder ins Rollen kam. Ganze acht Minuten mussten sich die recht zahlreich erschienenen Zuschauer gedulden, bis den SSV-Damen das erste Tor nach Wiederanpfiff gelang (21:12). Doch danach wurde nahtlos an das Tempo aus der ersten Halbzeit angeknüpft. Sechs Tore in Folge brachten den 15-Tore-Vorsprung (27:12). Positiv hervorzuheben ist, dass es kaum einen Bruch im Spiel gab, wenn gewechselt wurde und so konnte sich jeder in die Torschützenliste eintragen. Auch die drei Youngster aus der B-Jugend, Theresa Jakusch im Tor sowie Lara Bock und Chantal Lautenschläger, gaben ein gutes Debüt im Trikot der ersten Frauenmannschaft.

Mit dem Vorsprung im Rücken wurde dann noch ein wenig experimentiert und das Spiel mit sieben Feldspielern geübt. Dadurch ging zwar etwas das Tempo im Spiel verloren. Trotzdem baute man den Vorsprung auch in dieser Phase noch ein wenig aus (29:13). In den letzten Minute kehrten die Saalfelderinnen dann zur „normalen“ Formation zurück und aus dieser heraus gelangen noch zahlreiche Kontertore bis zum Endstand von 37:15.

Erster Saisonsieg für HSG-Männer

Nicht ganz so deutlich, aber dennoch souverän, erledigten die Männer der HSG Saalfeld-Könitz ihre Aufgabe gegen die Thüringenliga-Reserve der HSG Suhl/Goldlauter. Gegen den Kontrahenten aus dem Thüringer Wald gewannen die Akteure von Trainer Stefan Oertel mit 28:23 (15:11) und fuhren damit ihren ersten Saisonsieg ein.

Kurios: Als die Gäste ihre erste Auszeit nahmen, war das offenbar das Zeichen für die Saalfelder und Könitzer, den Turbo zu zünden. Denn bis zu diesem 60-sekündigen Zwischenstopp war es ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Suhler immer mal vorn lagen, die Gastgeber immer nachziehen mussten. Dann, nach einer reichlichen Viertelstunde, zogen die Oertel-Schützlinge zunächst auf 15:11 davon (30.). Und in Hälfte zwei machte man gleich weiter Nägel mit Köpfen, sorgte mit einem weiteren 4:0-Lauf bereits für eine Vorentscheidung.

Von diesem Acht-Tore-Rückstand erholte sich der Gast nicht mehr, lediglich ein bisschen Ergebniskosmetik gestattete das Oertel-Team, in dem Felix Möller mit acht Treffern erfolgreichster Torschütze war.