Saison beendet: TU-Männer verbleiben auf „Abstiegsrang“

Aufgrund der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus hat der Deutschen Volleyball-Verband (DVV) gestern vorsorglich beschlossen, die Saison unterhalb der 1. Bundesliga bis zur Regionalligen wegen der aktuellen Entwicklung des Coronavirus vorzeitig zu beenden. Der Thüringer Volleyball-Verband (TVV) schloss sich diesem Schritt schnell an und stellte gestern Nachmittag „mit sofortiger Wirkung den gesamten Spielbetrieb ein“, so TVV-Geschäftsführer Christopher Röder-Rehberg.

Das betrifft nun auch den Tabellenvorletzten der Thüringenliga, den SV TU Ilmenau, der zuletzt auf einen Abstiegsplatz gerutscht war und in den verbleibenden Spielen, so am Wochenende in Unterwellenborn, eine Aufholjagd starten wollte. „Wir werden bezüglich der Wertung, den auf Auf- und Abstieg nach erfolgter interner Beratung entsprechend informieren, bitten noch um Geduld“, so Röder-Rehberg.

Naheliegend ist eine Aufstockung betreffender Ligen, so auch in der Thüringenliga der Männer für 2020/21. Während der VC Jena 08 abgeschlagen Schlusslicht ist, hätte Ilmenau in seinen verblieben vier Partien bei drei Punkten Rückstand auf den SV Wartburgstadt Eisenach (ein offenes Spiel) noch berechtigte Chancen auf den drittletzten Rang gehabt.