Spiel, Satz und Sieg – trotz Corona. In Thüringen beginnt am Wochenende die neue Tennis-Saison.

Saisonauftakt für Tennisvereine

Die Freunde und des gelben Filzballs sind die ersten Amateursportler im Freistaat, die wieder einem mehr oder weniger geregelten Spielbetrieb nachgehen. Die Serie findet jedoch unter veränderten Vorzeichen statt, nachdem 42 Prozent der ursprünglich gemeldeten Teams zurückzogen.

Die Oberliga der Herren ist eine von zwei Spielklassen, die in Vollbesetzung geblieben ist. Für die neuformierte Zweite des TC Ruhla beginnt die Saison am Sonntag um 10 Uhr auf der Anlage in Thal mit dem Heimspiel gegen den TC Weimar. Die Gastgeber werden voraussichtlich mit Jonathan Roth, Paul Henkel, Marc Schwarzwald und dem Tschechen Martin Sykora antreten. Ein Wiedersehen könnte es mit dem Ex-Ruhlaer Florian Ludewig, Weimars gemeldeter Nummer eins, geben. Zeitgleich gastieren die Herren des TV Blau-Weiß Ohrdruf in der Bezirksliga der Herren bei der SG Neustadt/Pößneck.