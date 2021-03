Sauerei im Mosbacher Langetal

Die Kinder, Männer und Frauen des Mosbacher SV konnten ihren Sportplatz im Langetal schon seit Monaten nicht mehr nutzen. Was am Wochenende auf dem dortigen Rasen passierte, frustriert die Fußballer zusätzlich. Wildschweine haben der abseits des Ortskernes gelegenen Anlage einen unerfreulichen Besuch abgestattet und bei der Suche nach Nahrung buchstäblich eine Sauerei angerichtet. In der oberen Hälfte wurde der Platz an mehreren Stellen umgewühlt.

„Gleich am Montag wurde die Gemeinde aktiv“, berichtet Wutha-Farnrodas Bürgermeister Jörg Schlothauer. In Abstimmung mit dem Mosbacher SV und Vertretern der Jagdgenossenschaft sei ein sogenanntes Vergrämungsmittel ausgelegt wurden. Die kleinen Pellets sind ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Borstenviecher und sollen den Boden für Schwarzwild ungenießbar machen.

Die Tiere nehmen keinen Schaden, sondern werden nur aus dem Gebiet vertrieben. Für Hunde und Katzen stelle das Mittel keine Gefahr dar. Sie spucken es sofort wieder aus. Ob es wirkt, werden die nächsten Wochen zeigen. „Sollte es nicht funktionieren und die Tiere wiederkommen, dann müssen wir über andere Lösungen reden. Wir wollen unsere Sportanlagen ja in ordentlichem Zustand halten“, sagt Schlothauer. Eventuell müsste dann ein Zaun aufgestellt werden. Angelockt wurden die Wildschwein mit ihren feinen Näschen vom derzeit starken Wurmbefall auf dem Sportplatz. Und der wiederum hat auch mit dem Lockdown zu tun, erklärt Schlothauer. Denn wenn auf dem Platz mehr Bewegung wäre, so der 58-Jährige, gäbe es vermutlich auch deutlich weniger dieser unliebsamen Bodenbewohner.

Für den Sportplatz waren indes ohnehin in diesem Jahr Arbeiten im Haushaltsplan vorgesehen. Im Sommer stehe die turnusmäßige Regeneration des Rasens an, blickt Schlothauer voraus.

Sollten die Wildschweine anschließend wieder auftauchen, bliebe auch noch das bewährte Fußball-Motto: Angriff ist die beste Verteidigung. Und vielleicht gibt es bei Punktspielen an der grünen Hütte dann neben Bratwurst auch mal Wildschweinbraten.