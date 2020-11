Heiligenstadts erfahrener Verteidiger Martin Heinevetter (Mitte, hier gegen den FC Erfurt Nord) will künftig eine Fußballpause einlegen.

Heiligenstadt. Fußball-Verbandsligist SC Heiligenstadt muss künftig an seiner Abwehrformation basteln, denn es werden erfahrene Akteure fehlen.

SC Heiligenstadt droht ein Engpass in der Abwehr

Viel Grund zur Freude lieferte Fußball-Verbandsligist SC Heiligenstadt seinen Anhängern in den bisherigen neun Saisonpartien nicht. Als Tabellen-16. und damit Drittletzter befinden sich die noch sieglosen Eichsfelder in akuter Abstiegsnot. Wenn es etwas Positives gab, dann war es die bislang gezeigte Stabilität in der Defensive: Lediglich zehn Gegentreffer werden nur vom Zweiten Arnstadt (5 Gegentore) und vom Vierten Erfurt Nord (7) unterboten. Doch nach der Lockdown-Pause droht dem SCH ein Ende der Abwehrstabilität.