SC Heiligenstadt erkämpft sich einen Punkt

Kämpft um jeden Ball: Heiligenstadts Maximilian Henkel (rechts), der an diesem Tag Kapitän ist.

Der SC Heiligenstadt (SCH) hat in der Fußball-Verbandsliga am 4. Spieltag in seinem zweiten Heimspiel das zweite Unentschieden auf eigenem Platz geholt. Gegen den starken SV Arnstadt trennten sich die Kurstädter dank einer kämpferisch ansprechenden Vorstellung mit einem torlosen Unentschieden.