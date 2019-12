Heiligenstadts Nico Berger (l.) zieht an Hansgeorg Steinmetz von An der Lache Erfurt vorbei.

SC Heiligenstadt gelingt Siegtreffer Sekunden vor Schluss

Mit Verbandsligist SC Heiligenstadt, den Landesklassen-Spitzenteams FC Erfurt Nord, SV Grün-Weiß Siemerode und FC Union Mühlhausen sowie dem aufstrebenden Kreisligisten SV Dingelstädt war das Teilnehmerfeld stark besetzt.

Erstmals wurde mit Bande gespielt. „Wir wollten mal was Neues ausprobieren, auch deshalb fünf Turniere an drei Tagen, damit sich der logistische Aufwand lohnt“ begründete Mitorganisator Volker Hoffmann die Neuerung. So ging es in jedem Spiel intensiv zur Sache, es gab wenig Leerlauf während der zehnminütigen Spielzeit.

Torreiche Duelle

In der Auftaktbegegnung der Gruppe A Dingelstädt gegen die Gastgeber aus Großengottern sahen die 102 Zuschauer gleich ein wahres Torfestival. Achtmal ertönte die bekannte Tormelodie, ehe das 5:3 für Großengottern feststand.

So ging es auch torreich in der Gruppe B los, als die Tabellennachbarn der Landesklasse Siemerode und FC Union sich nichts schenkten und das manchmal rustikale Duell mit einem 4:2 für Mühlhausen. Danach zeigten sich die SG An der Lache gegen Heiligenstadt (1:3) und FC Erfurt Nord gegen Fortuna Körner (2:1) erstmals dem Publikum.

Spiel mit Bande ist ungewohnt

Man merkte allen Kickern an, dass das Spiel mit der Bande immer noch ungewohnt ist. Nach den zweiten Auftritten aller Teams konnte man schon erste Tendenzen erkennen. Heiligenstadt (2:1 gegen Dingelstädt) und FC Erfurt Nord (3:2 gegen den FC Union) gewannen in ihren Staffeln zum zweiten Mal und setzten sich jeweils auf Platz eins.

Dahinter war vor den abschließenden Gruppenspielen noch fast alles möglich, lediglich Dingelstädt und Körner hatten nach ihren zweiten Niederlagen schlechte Karten.

Knifflige Situationen für die Schiedsrichter

In der finalen Gruppenphase gaben die Aktiven noch mal alles, die manchmal körperbetonte Spielweise stellte die beiden Referees Andre Thormann und Jonas Hagen Mayer vor manche knifflige Situation. Im zehnten Turnierspiel gab es die erste Zwei-Minuten-Strafe gegen einen Siemeröder in einer ansonsten fairen Vorrunde.

Die zeitweise Überzahl nutzten die Schützlinge von Nord-Trainer Christian Stieglitz zum dritten Vorrundensieg (2:1) über die Grün-Weißen aus dem Eichsfeld.

Mühlhausens Mummert ist sehr treffsicher

In Gruppe A zog die SG An der Lache Erfurt hinter den verlustpunktfreien Heiligenstädtern, die beim 3:1 gegen Dingelstädt nichts anbrennen ließen, als Zweiter ins Halbfinale ein. Das zwölfte und letzte Vorrundenspiel zwischen Körner und Mühlhausen musste die Entscheidung über den zweiten Halbfinalteilnehmer in Staffel B bringen.

Den Mühlhäusern hätte ein Remis zum Weiterkommen gereicht. Doch Union lag zwischenzeitlich 1:2 zurück, drehten aber die Partie noch in einen 4:2-Erfolg und waren mit ihren zehn Treffern – fünf Treffer davon markierte Maximilian Mummert – die zielsicherste Mannschaft.

Heiligenstadt zieht souverän ins Endspiel ein

Die Halbfinalspiele wurden getauscht, damit Mühlhausen eine längere Pause hatte. So kam es im ersten Semifinale zum Erfurter Duell Nord gegen An der Lache.

Hier sahen die Fans das wohl schönste Tor des gesamten Turniers, als Niklas Kliem vom Landesklassen-Spitzenreiter ein hohes Zuspiel kurz hinter der Mittellinie volley in den rechten Torwinkel hämmerte und dafür lautstarken Beifall von den Rängen erntete. Die Nord-Erfurter setzten sich mit 3:1 durch und erreichte das Finale.

Dort wollten auch die Mühlhäuser hin, waren aber dem spielstarken Verbandsligisten Heiligenstadt beim 0:4 deutlich unterlegen. Das Team von Großengotterns ehemaligem Trainer Ronny Löwentraut konnte wegen seines breiten Aufgebots nach jedem Treffer komplett durchwechseln und dominierte gegen die mit dem kleinsten Kader gekommenen Mühlhäuser (nur sechs Feldspieler) bis zur Schluss-Sirene.

Zu zweit den Ausgleich erzielt

Deren Kräfteverschleiß merkte man dann auch im Spiel um Platz drei, das mit 7:1 für die SG An der Lache (Eric Werner war im Turnier mit sechs Toren der treffsicherste) endete.

Das Finale der beiden stärksten Hallenteams verlief dramatisch: Heiligenstadt führte 1:0 und die Erfurter standen nach zwei Strafzeiten nur zu zweit auf dem Spielfeld – und erzielten sogar den Ausgleich.

Neun Sekunden vor Schluss fiel dann der Siegtreffer für die Löwentraut-Jungs. „Wir wollten und haben uns als das ligahöchste Team entsprechend präsentiert und uns verdient durchgesetzt. Das war ein gut organisiertes Event“, lobte Löwentraut. Die Siegerpokale überreichte Bürgermeister Thomas Schneider an die drei Erstplatzierten.

Halbfinals:

SC Heiligenstadt - FC Union Mühlhausen 4:0

FC Erfurt Nord - SG An der Lache Erfurt 3:1

Spiel um Platz 3:

FC Union Mühlhausen – SG An der Lache Erfurt 1:7

Endspiel:

SC Heiligenstadt – FC Erfurt Nord 2:1