SC Heiligenstadt jubelt übers Weiterkommen

Riesenjubel bei den Fußball-A-Junioren des 1. SC Heiligenstadt: Der Verbandsligist steht beim internationalen Sparkasse&VGH-Cup in Göttingen in der Zwischenrunde, die am Sonntag, 12. Januar, in der Lokhalle ausgetragen werden wird. Die Elf des Trainerduos Mario Lamczyk/Dirk Oesterheld setzte sich in der TSN Beton-Gruppe mit sieben Punkten dank des besseren Torverhältnisses gegen den favorisierten Niedersachsenligisten 1. SC Göttingen 05 durch. Der JFV Eichsfeld Mitte schied als Fünfter der Adidas-Gruppe mit drei Zählern aus.

In der Zwischenrunde treffen die Heiligenstädter jeweils auf die Vierten der anderen Gruppen und damit ausschließlich auf regionale Kontrahenten. Um 9.15 Uhr geht es zunächst gegen den niedersächsischen Kreisligisten SV Rotenberg, um 10.30 Uhr wartet Niedersachsenligist FC Eintracht Northeim und ab 13.16 Uhr der JFV Rhume-Oder (Bezirksliga Niedersachsen). Der Gruppensieger steht im Viertelfinale und wird in diesem auf Manchester United, Werder Bremen oder Hannover 96 treffen.

Am Ende wurde gezittert

Am Ende mussten die Heiligenstädter noch gehörig zittern. Im letzten Spiel des dritten Turniertages hätten die Göttinger gegen den SC Hainberg mit mindestens sieben Toren Differenz gewinnen müssen, um den SCH noch von seinem Zwischenrundenplatz zu verdrängen. Vier Minuten vor dem Ende führte der Niedersachsenligist mit 5:0, vergab dann eine Riesenkopfballchance aus zwei Metern zum 6:0.

Statt zu jubeln, mussten die Göttinger mit ansehen, wie Hainbergs Keeper Leon Pastler den Ball per Abschlag ins Göttinger Gehäuse feuerte. Die Heiligenstädter Fans auf der Tribüne jubelten, die Göttinger sackten enttäuscht zusammen.

„Ich bin unheimlich stolz darauf, wie wir diese große sportliche Herausforderung bewältigt haben“, erklärte SCH-Coach Mario Lamczyk: „Ein Riesenkompliment an die Truppe. Wie die Jungs sich hier verkaufen, ist ein Traum. Die haben noch nie vor so vielen Zuschauern gespielt.“ Und Co-Coach Dirk Oesterheld freute sich über die riesige Leidenschaft der Mannschaft: „Dieser Erfolg ist der Lohn unserer vielen Arbeit.“

Auf Augenhöhe mit Schalke und Mainz

Nach Erfolgen gegen Hainberg (2:0) und den niedersächsischen Landesligisten Tuspo Petershütte (3:2) sowie eines 3:3 gegen den SC Göttingen 05 und einer Niederlage gegen den FC Brügge (0:6) standen am dritten Turniertag die Duelle mit Mainz 05 und Schalke 04 an. In beiden Partien gegen die A-Junioren-Bundesligisten hätte der SCH um ein Haar bereits aus eigener Kraft das Weiterkommen klar gemacht. Ein Punkt hätte jeweils gereicht und lag auch beide Male in der Luft.

Gegen Mainz brachte Erik Oesterheld den SCH vor 3000 Zuschauern in der ausverkauften Lokhalle in Front, der fliegende Torwart Marcel Gerlach schoss aus der Distanz 1:38 Minuten vor der Schluss-Sirene das 2:2. Doch dem Dritten der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest gelang 28 Sekunden vor dem Ende noch der 3:2-Endstand.

Auch gegen Schalke 04 waren die Heiligenstädter auf Augenhöhe, verteidigten leidenschaftlich und spielten auch stark nach vorne. Kapitän Luca Hagemann glückte durch seinen spektakulären Schuss vom eigenen Tor aus über das gesamte Spielfeld hinweg 90 Sekunden vor Ultimo das 1:1. Schalke schlug aber zurück, gewann am Ende noch mit 2:1 dank eines Tores gut eine Minute vor Ablauf der 13-minütigen Spielzeit.

Doch das war am Ende egal, weil dem SC Göttingen 05 nicht der erforderliche Kantersieg glückte.

Niederlage gegen Manchester United

Der JFV Eichsfeld Mitte wehrte sich in seinem finalen Gruppenduell gegen den englischen Renomierklub Manchester United nach Kräften, unterlag mit 0:6. Am Starttag mussten sich die Eichsfelder Eintracht Frankfurt (0:8) und dem SV Rotenberg (Kreisliga Göttingen-Osterode) mit 0:2 beugen, gewannen gegen den FC Gleichen (Bezirksliga Niedersachsen) mit 3:2.

Gegen Hertha BSC Berlin kam das Team von Trainer Sven Schattow nach 0:3 auf 2:3 heran, verlor am Ende knapp mit 2:4. Gegen den FC Grone (Kreisliga Göttingen-Osterode) setzte es ein 1:3.

Ärgerlich: Hätten der JFV einen Gegentreffer weniger kassiert, wäre er statt der Groner Fünfter geworden.

„Wir haben alles gegeben. Vielleicht hätte es noch ein Punkt mehr sein können, aber mehr war einfach nicht drin“, resümierte Schattow. „Man muss einfach anerkennen, dass gerade die Profimannschaften einfach besser sind“, befand Kapitän Marc Hoffmeier.