SC Leinefelde hat aus den Fehlern gelernt

Gelungen ist dem SC Leinefelde der Start in die Rückrunde in der Fußball-Landesklasse. Gleich mit 4:0 (2:0) besiegte die Elf von Trainer Steven Geller die SG An der Lache/Concordia Erfurt und revanchierte sich fürs 1:3 in der Hinrunde.

„Wir waren heute etwas besser als im Hinspiel und die Erfurter etwas schlechter“, sagte Geller kurz und prägnant. Der 39-Jährige hatte mit seinen Spielern vor dem Anpfiff das Hinspiel analysiert und für die Neuauflage die richtigen Schlüsse gezogen. Bis zum Seitenwechsel hatte der spielfreudige Benjamin Rybicki (20./31.) mit seinen beiden Treffern für die nötige Sicherheit in seiner Elf gesorgt. Nach Wiederbeginn besorgten Dominik Dahlke (56.) und Routinier Rick Küntzelmann (87.) mit ihren Toren den Endstand. Die Landeshauptstädter agierten recht harmlos, brachten das Gehäuse von Torwart Maximilian Geißler nur zweimal in Gefahr, wobei der Hüpstedter auf der Hut war. „Wir haben heute erfolgreich verschoben und waren kämpferisch sehr stark“, betonte Geller die wesentlichen Faktoren für den souveränen Sieg und den Sprung auf Platz sechs. Zudem verstanden es seine Abwehrspieler, den Erfurter Torjäger Erik Werner erfolgreich an die Leine zu legen. Einen Tag später reiste Trainer Steven Geller, der gegen Lache/Concordia Erfurt nur auf Julius Braun verzichten musste, nach Sondershausen, um den Tabellenführer FC Erfurt Nord als nächsten Gegner am nächsten Samstag unter die Lupe zu nehmen.