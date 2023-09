Schalke zieht Reißleine: Trainer Thomas Reis freigestellt

Gelsenkirchen. Schock am Mittwochmorgen: Der FC Schalke 04 hat Trainer Thomas Reis mit sofortiger Wirkung freigestellt. Co-Trainer übernimmt.

Platz 16, 7 Punkte, 7 Tore - die Bilanz des FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga ist niederschmetternd. Nun hat S04 Konsequenzen aus der negativen Entwicklung der vergangenen Wochen gezogen: "Nach den zuletzt insgesamt enttäuschenden Auftritten und mangelnder Erfolgsperspektive hat sich die sportliche Leitung dazu entschieden, Chef-Trainer Thomas Reis und Co-Trainer Markus Gellhaus mit sofortiger Wirkung freizustellen. Diese Entscheidung sei das Ergebnis einer eingehenden Analyse aus den vergangenen Tagen. Bis auf Weiteres wird der bisherige Co-Trainer Matthias Kreutzer die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen", teilte der Klub am Mittwochmorgen mit.

"Nach dem Sieg der Moral gegen Magdeburg war unsere Erwartungshaltung, dass wir auf St. Pauli weitere Fortschritte sehen würden. Stattdessen mussten wir einen empfindlichen Rückschritt hinnehmen“, erklärt Peter Knäbel, Mitglied des Vorstands und zuständig für den Bereich Sport. „Wir haben die vergangenen Tage zu intensiven Beratungen genutzt und sind zu dem Schluss gekommen, diesen Schritt im Sinne des Vereins genau jetzt tätigen zu müssen. Unser Ziel ist es, den seit dem Saisonstart insgesamt negativen Trend zu brechen.“

Schalke Reis vor einem Jahr in Bochum entlassen

Thomas Reis war vor fast genau einem Jahr beim Revierrivalen VfL Bochum entlassen worden. Drei Jahre hatte er den Revierklub trainiert. Im Oktober 2022 übernahm er schließlich Schalke 04 als Nachfolger von Frank Kramer. Zu diesem Zeitpunkt hatte Schalke nach dem 11. Spieltag 6 Punkte auf dem Konto und die Bochumer als Tabellenletzter abgelöst. Unter Thomas Reis verbesserten sich die Leistungen der Gelsenkirchener deutlich, die Rückrunde war eine ganz andere, in der Rückrundentabelle wurde Schalke Achter. Es reichte allerdings nicht, S04 stieg mit 31 Punkten als Tabellenvorletzter in die 2. Bundesliga ab.

Schalkes sportliche Leitung bedankte sich in der Mitteilung pflichtschuldig bei Thomas Reis für die geleistete Arbeit: „Thomas hat sich vor einem Jahr, in einer maximal herausfordernden Situation, für den FC Schalke 04 entschieden. Die emotionale Reise der vergangenen Rückrunde wird trotz Abstieg unvergessen bleiben. Wir wünschen Thomas für seine berufliche wie private Zukunft alles Gute.“

Der sportlichen Leitung hat den Blick bereits auf die anstehenden Partien gerichtet. Um 11.30 Uhr wird es heute eine Pressekonferenz der Klubführung geben. Am Freitag geht es im Ligaspiel gegen den SC Paderborn (18.30 Uhr). Sportdirektor André Hechelmann: „Unser gemeinsames Ziel ist es, mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause zu gehen. Matthias Kreutzer genießt unser volles Vertrauen, und wir werden ihn mit all unseren Mitteln unterstützen. Parallel arbeiten wir an der Nachfolgelösung.“