Schiedsrichter Julian Göpfert: Der „Zugereiste" brennt darauf, dass es weitergeht

Julian Göpfert ist ein „Zugereister“. Der 26-Jährige wurde im sächsischen Freiberg geboren, hat dort Fußball gespielt und auch seine Schiedsrichterprüfung abgelegt. Dass er in Thüringen seit 2014 zunächst in Gera und dann in Erfurt schnell heimisch geworden ist, hat sicher auch etwas mit dem Fußball zu tun. Im Thüringer Fußball-Verband (TFV) nahm ihn der Schiedsrichterausschuss gern auf, zumal Göpfert durch Leistung überzeugte. Am 15. September 2019 leitete er in der Thüringenliga sein erstes Spiel. Mit dem SV 1916 Großrudestedt fand er auch einen Verein, in dem er sich wohl fühlt.

In Sachsen kickte Göpfert in seiner Jugend beim BSC Freiberg. Dort merkte er bei den B-Junioren, dass ihm das Spielen in der damaligen Landesklasse nicht ausreichte. Und da der Verein sowieso Schiedsrichter suchte – das ist auch in Sachsen nicht anders als in Thüringen – ließ er sich 2010 ausbilden. „Ich fand diese Aufgabe schon immer reizvoll“, erinnert er sich.

Die Frage nach seinen Zielen als Schiedsrichter beantwortet er eher zurückhaltend: „Ich backe lieber kleinere Brötchen und will von Spiel zu Spiel immer meine beste Leistung abrufen. Natürlich möchte ich das, was man von den Beobachtern mitbekommt, optimieren und umsetzen. Prinzipiell fühle ich mich aktuell in der Thüringenliga wohl. Wenn es die Ergebnisse und die Zeit hergeben, dann ist die Oberliga durchaus ein mittelfristiges Ziel.“

Er führt die Nachwuchsgruppe im KFA und unterstützt die Jüngsten

Auf 551 Partien als Schiedsrichter, Assistent und Beobachtertätigkeit bringt er es aktuell. Im Kreis-Fußballausschuss Erfurt-Sömmerda – das ist ein weiterer Baustein „neuer“ Heimat – führt Julian Göpfert, der seit zehn Jahren in festen Händen und Vater eines zweieinhalbjährigen Sohnes ist, seit zwei Jahren die Schiedsrichter-Nachwuchsgruppe. Anfangs stand noch Sebastian Blasse an seiner Seite. Jetzt findet er Unterstützung durch Nadine Pfeifer und Sven Schenk. „Und da ich mir die Jungs aus dieser Gruppe natürlich auch schon mal gern anschaue möchte, bin ich auch oft als Beobachter unterwegs. Dadurch ist das Wochenende zum Leidwesen der Familie meist sehr oft gut gefüllt“, sagt er.

Aber auch unter der Woche ist der Erfurter beruflich sehr eingespannt. Er hat von 2014 bis 2017 erfolgreich ein duales Studium in Betriebswirtschaftslehre absolviert. Seitdem arbeitet er als Transportmanager für internationale Transporte bei Fujitsu in Sömmerda.

Sein Stärken als Referee charakterisiert er so: „Ich bin ein relativ kommunikativer, entscheidungsfreudiger und offener Schiedsrichter. Auch wenn es Schiedsrichter heißt, will ich eine Begegnung leiteten. Ich bin nicht der Richter, sondern versuche, mit den Akteuren viel zu reden. Solange es möglich ist, arbeite ich auch nicht mit Karten. Gerade was den Oberkörperbereich betrifft, lasse ich auch robust spielen und will das Spiel wenig unterbrechen. Auch wenn ich von manchem Beobachter höre, dass ich zu lieb sei, bin ich der Kommunikative und teilweise auch Kumpelhafte auf dem Feld. Dadurch bin ich berechenbar.“

Herausfordernde Corona-Zeit ohne den Ausgleich am Wochenende

Die gegenwärtige Zeit mit Covid-19 empfindet auch Göpfert als „sehr herausfordernd, weil man Beruf und Kinderbetreuung unter einen Hut bekommen muss. Das ist gar nicht so einfach. Ich bin aber ein positiv denkender Mensch und weiß, dass es wichtigere Dinge als den Fußball gibt. Aber mir fehlen der Ausgleich am Wochenende, die Ausfahrten mit den Kollegen, die Gespräche mit ihnen, aber auch die Freude, die man mit den Mannschaften hat. Ich denke, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Wir Schiedsrichter warten wie die Mannschaften darauf, bald wieder ‚losgelassen’ zu werden.“

Und dann gehört auch der Thüringer Julian Göpfert wieder dazu.