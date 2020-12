Schiedsrichter Roland Hillig von der SG Berka ist mit Herzblut dabei

Foto: Henning Most

Roland Hillig pfeift für die SG Berka in der Thüringenliga.

Erfurt/Sondershausen. Fußball-Schiedsrichter Roland Hillig von der SG Berka pfeift schon viele Jahre in der Thüringenliga und setzt bei Spielern auch auf die humorvolle Art.

Er gehört als Unparteiischer nicht nur aufgrund seines Alters in die „erste Elf“. Roland Hillig – seit sechs Jahren im Fußball-Oberhaus des TFV. Der Weg von Hillig zum Schiedsrichter ähnelt sicher dem von vielen anderen. Der Verein SG Berka, der Schiedsrichter suchte, sprach ihn an. „Das könnte ich mir durchaus vorstellen, habe ich damals gedacht und mir das Ganze mal angeschaut“, erinnert er sich. Das war vor 19 Jahren. „Um ein guter Schiedsrichter zu werden, bedarf es eines langen Lernprozesses, der mit Geduld und Ausdauer verbunden ist. Ich bin nach wie vor ein wenig traurig darüber, dass, wenn es um eine Fehlentscheidung geht – die auch einem Schiedsrichter passieren kann, aber natürlich nicht vorkommen sollte –, mit einem anderen Maß gemessen wird, als wenn mal ein Spieler das Tor nicht trifft. Irgendwie wollen alle Fußballspielen, nur Schiedsrichter will keiner werden“, kennt Hillig auch die offensichtlichen negativen Seiten eines Schiedsrichters.