Schiedsrichterengpass: Bonus für Nachwuchszentren, Linienrichter aus dem Verein

Thomas Fiedler, Präsident Wacker Gotha: „Die Schiedsrichterakquise und -qualifizierung sollte Sache des Verbandes sein. Dort wird hauptamtlich gearbeitet, die Vereine können das ehrenamtlich nicht stemmen. Zumal die Erwartungshaltung der Eltern und das immer vielfältigere Freizeitangebot es uns immer schwerer machen, überhaupt Nachwuchs, geschweige denn als Schiedsrichter, zu gewinnen.

Die Erstansprache sollte weiterhin über die Vereine erfolgen, die die Interessenten dann an den regionalen Verbandsverantwortlichen weiterleiten. Insofern halte ich auch Strafen und Punktabzüge für fehlende Schiedsrichter nicht mehr für zeitgemäß.

Stattdessen sollten Vereine bestraft werden, die höherklassig spielen, aber nicht über eine angemessene Anzahl von Nachwuchsmannschaften verfügen. Es ist doch ein Unding, wenn solche Vereine mit finanziellen Ressourcen, die sie bei der Jugendarbeit eingespart haben, anderen Vereinen, die genau diese für den Nachwuchs eingesetzt haben, dann die Talente abwerben.“







iChristian Eckelt ist seit 2016 Vorsitzender der Schiedsrichter im KFA Westthüringen. Foto: Klaus-Dieter Simmen

Christian Eckelt, Kreisschiedsrichterobmann im KFA Westthüringen: „Die verhängten Strafen zeigen leider kaum Wirkung. Bei unserem Schiedsrichter-Ausbildungslehrgang in diesem Frühjahr hatten wir nur sechs Teilnehmer, von denen lediglich drei die Prüfung bestanden haben. Die Vereine machen sich das zu einfach. Sie fordern, dass es der Verband regelt. Doch es geht nur gemeinsam.“





Frank Neuhaus, Präsident BSG Wismut Gera: „Ein Schiedsrichter-Soll muss sein, sonst gibt es irgendwann gar keine Spielleiter mehr. Aber ein Punktabzug, auch wenn wir im Fall des FC An der Fahner Höhe davon profitieren würden, ist der falsche Weg. Was kann die erste Männermannschaft des Vereins dafür, dass es in einer 2000-Einwohner-Gemeinde wie Dachwig ungleich schwerer ist als bei uns in Gera, genug Schiedsrichter zu rekrutieren? Insofern: Geldstrafe ja, Punktabzug nein.“







Andreas Granowski ist Fußball-Abteilungsleiter beim SV 1883 Schwarza. Foto: Peter Scholz

Andreas Granowski, Abteilungsleiter Fußball beim SV 1883 Schwarza: „Wir kämpfen schon seit Jahren darum, dass bei uns Schiedsrichter im Verein anfangen. Und die personelle Situation wird nicht besser, erst jetzt hat wieder einer bei uns aufgehört. Trotz der Angebote, dass wir die Ausbildung finanzieren, haben wir mit unserem Werben nicht den erwünschten Erfolg.

Ich finde die Regelung beispielsweise in Berlin gut, dass in den unteren Klassen – vielleicht bis zur Kreisoberliga – an den Linien Assistenten aus dem eigenen Vereinen eingesetzt werden. Das würde die Situation sicherlich um einiges entlasten.

Ansonsten finde ich die Verhältnismäßigkeit völlig falsch: Wacker Nordhausen hat Millionen-Schulden und bekommt Punkte abgezogen, Fahner Höhe fehlen Schiedsrichter und bekommt die gleiche Zahl an Punkten abgezogen. Man sollte sich lieber Gedanken machen, wie man das Schiedsrichter-Problem löst und es nicht mit der Brechstange und horrenden Strafen versuchen.“



Frank Brettfeld, Präsident 1. FC Greiz: „Vereine mit Nachwuchs dürfen für ihre tagtägliche Arbeit nicht noch dadurch bestraft werden, dass sie mehr Schiedsrichter bereitstellen müssen. Viel gerechter wäre es doch, wenn man für im Spielbetrieb stehende Nachwuchsmannschaften Schiedsrichter erlassen bekommt und stattdessen Vereine ohne Nachwuchs mehr Referees bereitstellen müssen.

Dann kümmern sich sozusagen die einen um den Nachwuchs und die anderen um die Schiedsrichter. Da wären die Lasten auf mehrere Schultern verteilt.“