Schiedsrichterin beleidigt: Zwei englische Fans festgenommen

Birmingham Rebecca Welsh pfeift in England Spiele der 2. Fußball-Liga. Weil sie die WM-Schiedsrichterin beleidigten, drohen zwei Fans nun Konsequenzen.

Wegen frauenfeindlicher Gesänge in Richtung von Schiedsrichterin Rebecca Welch hat die englische Polizei zwei jugendliche Fußball-Fans festgenommen. Die beiden 17-Jährigen hätten die Unparteiische bei der Zweitliga-Partie zwischen Birmingham City und Sheffield Wednesday beleidigt.

Die auch international amtierende 39-Jährige war zum Jahresanfang als erste Frau mit einer Spielleitung in der Championship betreut worden, auch damals war Birmingham City beteiligt. Nachdem Welch bereits in dieser Partie beleidigt worden war, hatte der Club am vergangenen Freitag in einer Mitteilung gewarnt, weitere Vorfälle im Spiel gegen Sheffield würden nicht toleriert. Angedroht wurden Stadionverbote bis zu fünf Jahren.

Birmingham City gewann die Partie 2:1 und schaffte damit den ersten Sieg unter Trainer und Ex-Nationalspieler Wayne Rooney.