Schindler hat was zu beweisen – und schießt Fahner zum Sieg

Die 90 Minuten waren abgelaufen. Doch mit dem 0:0, das auf der Anzeigetafel stand, hatte sich nur eine Mannschaft abgefunden. Die andere glaubte noch an den Sieg und spielte auch so. Und sie hatte vorn einen Marvin Schindler, der etwas zu beweisen hatte. Der neue Angreifer des FC An der Fahner Höhe, zum dritten Mal in Folge nur Einwechselspieler, wollte beweisen, dass er eine Stammkraft ist. Und wie geht das für einen Stürmer besser, als das Siegtor zu schießen? Also nahm sich Schindler den Ball, spielte noch einen Gegner aus und schoss ihn mit links ins lange Eck. 1:0, der zweite Sieg des Aufsteigers in Folge, gegen ein gutes Inter Leipzig, ein etabliertes Team der Fußball-Oberliga Nordost Süd.

Mentale Stärke trotz drei fehlender Stammkräfte Es war für die Gastgeber der verdiente Lohn eines zähen Abnutzungskampfes, in dem sich beide Gegner wenig Räume und Chancen gelassen hatten. Die zwei größten vergaben Preller, der zur Halbzeit für Schindler weichen musste, und Machts, der wie in Zorbau per Kopf nach Ecke beinahe das Siegtor erzielt hätte. Beide Male hielt Leipzigs Keeper Ebert stark. So war die Bühne für Schindlers Heldentat in der Nachspielzeit bereitet. Für Fahners Co-Trainer Christian Heim, der den im Urlaub weilenden Tobias Busse als Chef vertrat, war sie der verdiente Lohn: „Obwohl mit Möckel, Lischke und Reinwald wichtige Spieler gefehlt haben, war die Mannschaft mental stark, geschlossen, stabil in den Zweikämpfen und am Ende den Tick besser.“