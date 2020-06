Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schnellcheck: FC Carl Zeiss Jena verliert mit viel Pech gegen 1. FC Kaiserslautern

Der FC Carl Zeiss Jena hat am Sonntag, 7. Juni, gegen den 1. FC Kaiserslautern gespielt. Das Heimspiel der Jenaer fand im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt. Wir haben im Schnellcheck die wichtigsten Einschätzungen zur Partie in der dritten Liga zusammengetragen.

Kurzfazit: Der FC Carl Zeiss Jena musste sich in den Heimvorteil erst hineinarbeiten. Nach schwacher erster Halbzeit ohne Chance lag die Mannschaft mit 0:2 hinten. Nach der Pause spielte das Team deutlich besser, kam zum Anschluss. In der Schlussphase vergab die Mannschaft mehrere gute Chancen auf ein Unentschieden. Unterm Strich steht mit einem 1:2 die 20. Saisonniederlage für die Jenaer.

Aufstellung: Teamchef René Klingbeil und Cheftrainer Kenny Verhoene hatten rotiert und schickten das Team in einer 4-2-3-1-Taktik aufs Feld. Im Tor stand Jo Coppens. Aus der Abwehrkette rutschte Raphael Obermair auf die Bank – Tim Kircher, Aytac Sulu, Nico Hammann und Pierre Fassnacht liefen auf. Vor der Abwehr spielten Marius Grösch und Justin Schau. Im Mittelfeld agierten Joy-Lance Mickels, Jannis Kübler und René Eckardt. Einzige Sturmspitze war Daniele Gabriele.

Zur Halbzeit tauschte das Trainerteam dreifach: Maximilian Rohr, Raphael Obermair und Julian Günther-Schmidt ersetzten Schau, Fassnacht und Eckardt. Später kamen noch Anton Donkor und Meris Skenderovic in die Partie.

Tore: 0:1 – 6. Minute: Marius Grösch verliert den Ball im Mittelfeld. Florian Pick setzt Christian Kühlwetter in Szene, der den Ball vom Strafraumeck ins Tor schlenzt.

0:2 – 34. Minute: Zunächst schießt Kühlwetter einen Elfmeter an den Pfosten. Kurz darauf hilft wiederum der Pfosten beim Pick-Schuss, bevor Kühlwetter im dritten Anlauf binnen zwei Minuten vollendet.

1:2 – 54. Minute: Einen von Mickels erarbeiteten Eckball bringt Hammann in Richtung Elfmeterpunkt. Mit der Innenseite schießt Marius Grösch ein – ein sehr schönes Tor.

Kurios am Rande: Beim Heimspiel in der Fremde standen die Jenaer zunächst vor verschlossener Tür. Gemeinsam mit dem Schiedsrichtergespann warteten sie auf den Einlass in die Kabine im Fritz-Walter-Stadion. Mannschaftstraining gab es seit dem Duisburg-Spiel aufgrund der Corona-Verordnung nicht.

Tabelle: Der FC Carl Zeiss Jena bleibt nach dem Spiel Tabellenletzter, hat 18 Punkte auf dem Konto. Der Klassenerhalt ist angesichts von nur noch acht verbliebenen Spielen nur noch theoretisch erreichbar.

Nächste Partie: Am Mittwoch, 10. Juni, gastiert der FC Carl Zeiss in Würzburg. Bereits am Sonntag, 14. Juni, findet das Spiel gegen den KFC Uerdingen statt. Es hängt von der Corona-Landesverordnung ab, die zum 13. Juni in Kraft tritt, ob das Spiel in Jena stattfinden kann.