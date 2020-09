Jena. Am Mittwoch gastiert der bislang sieglose FC Carl Zeiss Jena in Berlin. Warum Trainer Dirk Kunert vorm Gegner BFC Dynamo warnt.

Schnellcheck: So will der FC Carl Zeiss Jena beim BFC Dynamo spielen

Am Mittwoch gastiert der FC Carl Zeiss Jena um 17.30 Uhr beim BFC Dynamo in Berlin. Im vierten Regionalliga-Spiel wartet eine schwierige Aufgabe auf den Drittliga-Absteiger, der noch kein Punktspiel gewonnen hat. Wir fassen die wichtigsten Fakten aus dem Pressegespräch in Vorbereitung der Partie mit Cheftrainer Dirk Kunert am Dienstagmittag zusammen.