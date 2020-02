Schnelle Bälle, viele Tore, großartige Leistungen: TA sucht Südharzer Sportler des Jahres

Nordhausen Ab heute geht es los. Die Wahl ist eröffnet. Die Thüringer Allgemeine und der Kreissportbund mit seinen Vereinen suchen die Sportler des Jahres im Landkreis. Die Aktion beginnt jetzt mit der beliebten TA-Leserwahl des „Südharzer Sportler des Jahres“. Das Endresultat fließt dann übrigens zu einem Drittel in die Wahl am 3. April bei der großen Sport-Gala des Kreises in der Wiedigsburghalle ein. Ein weiteres Drittel der Stimmen kommt von den Sportjournalisten, dem Präsidium des Kreisportbundes und den Vereinen. Die finale Entscheidung fällt dann aber erst am Gala-Abend wenn die Ball-Gäste ihre Favoriten bestimmen. Nach der Auswertung aller drei Drittel Stimmenanteile stehen die Sportler des Jahres aus dem Landkreis Nordhausen 2019 schließlich fest.

Schicken Sie unten stehenden Coupon bitte an unsere Lokalredaktion (Bahnhofstraße 33-34, 99738 Nordhausen) oder werfen sie sie direkt in den Redaktionsbriefkasten der TA. Sie können ihre Stimme wie in den Vorjahren aber auch per Mail (bitte in allen drei Kategorien Sportler wählen) unter nordsport@thueringer-allgemeine.de abgeben.

Auch Kopien des TA-Coupons werden wieder akzeptiert. Immer muss allerdings der Name des Abstimmenden und seine Adresse auf dem Stimmzettel stehen, um eine faire Abstimmung zu gewährleisten.

Im vergangenen Jahr sahnte der Multisportler Thomas Riemekasten ab, er wurde Sportler des Jahres und Zweiter bei der TA-Wahl des populärsten Sportlers. Eine Titelverteidigung aber wird es in diesem Jahr nicht geben. NSV-Boxer Richard Meinecke, 2018 Sportler des Jahres, ist wieder nominiert und hat gute Chancen, sich den Titel wieder zu holen. Bei der TA-Wahl waren Miguel Roche, Ruth Hagene und die Ü35-SVC-Volleyballer die beliebtesten Sportler bzw. Mannschaften.

In diesem Jahr nicht nominiert ist Katja Konschak. Nach der Geburt ihrer Tochter, rückte der Sport in den Hintergrund. Aber Konschak hatte schon angekündigt, in diesem Jahr sportlich wieder anzugreifen und Titel zu holen.

Im Vorfeld fanden im Kreissportbund mehreren Tagungen der Arbeitsgruppe statt, damit unter den vielen Vorschlägen die endgültige Liste zustande kam. Klaus Körber, Vizepräsident des Kreissportbundes suchte akribisch und vermehrt die Sportlerinnen und Sportler heraus, die im Jahr 2019 nicht nur im Kreis sportliche Bestleistungen erzielt haben. Und unter demokratischen Gesichtspunkten wurde dann die Liste finalisiert. „Wir haben oft zusammengesessen und nun auch was die Sportarten angeht, breitgefächert. Nun hoffen wir, dass zahlreich abgestimmt wird und es wieder ein schöner Galaabend Anfang April wird“, freut sich nicht nur Körber, dass es nun endlich losgeht mit der Wahl. Auch der neue Geschäftsführer Patrick Börsch gesellte sich zu den Zusammenkünften, einmal um mehr über die Vereine zu lernen. Und auch, um seine bisherigen Erfahrungen mit einzubringen.

Neben den Nominierungen der Erwachsenen sowie Erwachsenenmannschaften werden selbstverständlich auch die Sportlerinnen und Sportler im Nachwuchs gesucht und ausgezeichnet. Auch Sonderehrungen und viele Überraschungen wird es geben am 3. April in der Wiedigsburghalle.

Die Nominierten:

FRAUEN

Andrea Baumann – Tischtennis (TTV Bleicherode), 2. Platz Thüringer Landesmeisterschaft AK 40, Teilnehmerin Mitteldeutsche Meisterschaft

Susanne Walter – Primitivbogen (Bowteam Nordhausen), Deutsche Meisterin und Landesmeisterin in Halle, 15 deutsche Rekorde

Toni Herrmann – Kegeln (TSG Salza),

2. Platz Thüringer Landesmeisterschaft Senioren C-Ü 60 (punktgleich mit der Siegerin)

Ruth Hagene – Turnen (TSV Nordhausen), 6. Platz Deutsche Meisterschaft, 2. Platz Thüringer Landesmeisterschaft Senioren Ü65

Waltraud Müller – Turnen (TSV Nordhausen), 3. Platz Deutsche Meisterschaft Senioren Ü70, Thüringer Landesmeisterin

Stephanie Ogkler – Springreiten (PSV Tierzucht Nordhausen), Thüringer Landesmeisterin, Teilnahme „Partner Pferd Cup“ in Leipzig

Madlen Trümper – Volleyball (SVC Nordhausen) Kapitänin der Thüringenliga-Mannschaft (2019 5. Platz)

MÄNNER

Richard Meinecke – Boxen-Weltergewicht (Nordhäuser SV), 3. Platz Europameisterschaft U22 in Rußland, 5. Platz Grand-Prix in Usti

Hagen Walter – Kobudo (Karate Do Kwai) amtierender Weltmeister, dazu Europameister und 2x Deutscher Meister (Kata, Bo-Shiai)

Udo Eidam – Tischtennis (TTV Hydro Nordhausen), 3. Platz Mitteldeutsche Meisterschaft Senioren, 2 x Landesmeister, Teilnehmer Deutsche Meisterschaft

Mario Pelzl – Extremläufer (SV Ellrich), 5. Platz beim Deutschlandlauf (1300 km Sylt-Zugspitze) in 19 Tagen

Erik Dallmann – Schwimmen (SV Nordhausen) 2x 3. Platz Thüringer Junioren Meisterschaften, 5x Platz eins beim Thüringer Schwimmertreffen

Stephan Knopf – Triathlon (Triathlonverein Orthim), 2. Platz Hamburg-Triathlon, 2. Platz Leipzig-Triathlon, 3. Platz ICAN Nordhausen

Jens Peter – Leichtathletik (LV Altstadt Nordhausen), Sen.-Landesmeister 10.000 m, 2. Platz Halbmarathon, Hamb.-Marathon in 2:59 Olaf Ostwald – Canadier (Nordhäsuer SV), Deutsche Meisterschaften in München mit 2x Silber und 2x Bronze, Sprintsieger in Jessnitz, Leistungsklassenturnier in Göttingen 3x Bronze

Frank Lahn – Turnen (TSV Nordhausen), Deutscher Meister im Altersturnen Ü75 in Bühl, Thüringer Landesmeister

Miguel Roche – Compoundbogen (BowTeam), Deutscher Meister Behinderte Halle, 2. Platz Freiluft, mehrfacher Landesmeister Halle und Freiluft (Behinderten- u. Bogensportverband)

MANNSCHAFTEN

FSV Wacker Nordhausen – Fußball, 3. Platz Regionalliga Nordost 2018/19 , Sieger Thüringenpokal 2018/19

SVC/Männer – Volleyball, vorderer Platz Thüringenliga 2019, aktuell auch

TTV Hydro Nordhausen – Tischtennis, 1. Platz Thüringen Liga, ungeschlagen

SV Ilfeld – Radball, Aufstieg aus Verbandsliga in die Thüringer Oberliga, 3. Platz Thüringenpokal

LV Altstadt – Faustball, 3. Platz Bezirksligameisterschaft, 1. Platz Bezirksliga Nord, ungeschlagen

VG Bleicherode Mixed-Team – Volleyball, Thüringenmeister (zum 3. Mal), Teilnahme Süddeutsche Meisterschaft - 7. Pl.

ORTHIM Team – Triathlon, Platzierung Triathlon-Regionalliga Ost

BowTeam Nordhausen – Bogenschießen, Dt. Meisterschaft Halle 6. Platz, 1. Platz Dt. Meisterschaft Behinderte

Seamrog SG Leimbach – Basketball, Thüringer Oberliga, Mittelfeld

Nordhäuser SV/Frauen – Handball, höchste Spielklasse, derzeit 3. Platz