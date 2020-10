Schnellmannshausen startet mit Arbeitssieg in die Landesligasaison

Nach 224 Tagen flog in der Normannsteinhalle in Treffurt erstmals wieder der Ball in einem Handballpunktspiel. Zwar ohne Zuschauer, aber die wenigen zugelassenen Personen und die Teams sorgten dennoch für ein prickelndes, stimmungsvolles Landesliga-Derby. Speziell in den ersten Minuten war es ziemlich laut in der Halle. Es entwickelte sich eine spannenden Partie, in der die favorisierte SG Schnellmannshausen den Aufsteiger SV Petkus Wutha-Farnroda mit 25:22 (14:10) bezwang.

Die Begegnung der alten Rivalen war auch ein Bruderduell. Der seit dieser Saison für Schnellmannshausen spielende Hassun traf auf seinen älteren Bruder Ebrahem. Beide Protagonisten zählten zu den auffälligsten Akteuren und eröffneten den Torreigen. Ebrahem traf zum 0:1 (2.), der „kleine“ Maghames zum 1:1 (5.). Den ersten Aufreger der Partie gab es in der 6. Minute, als das Schiedsrichtergespann Schwarz/Simon „Schnellis“ frischgebackenem Vater Pierre Jauernik nach einem Foulspiel an Martin Schneider die rote Karte zeigte. Bei der SGS entstand eine „Jetzt-erst-Recht“-Mentalität. Hochmotiviert gegen seinen Ex-ex-Verein erzielte Hassun Maghames das 5:4 (11.). Die SGS baute danach den Vorsprung bis zur Pause auf 14:10 aus. Als die Hausherren in Hälfte zwei nach zwei Toren von Marko Wiegand 17:11 führten (37.), schienen die Würfel gefallen. Doch die Gäste, die auf einige Spieler (u.a. Handrick, Köllner, Franke, Seckelmann) verzichten mussten, kämpften sich zurück ins Spiel. Toni Senf traf mit schönem Heber zum 20:18, E. Maghames schaffte den 20:21-Anschluss (52.). Eine wichtige Parade von SGS-Neuzugang Jan Luca Fernschild, der einen Konter von Wolfgang Lapp entschärfte (53.), hielt die Gastgeber auf Kurs. Im Gegenzug erzielte Markus Stephan das 23:20 (55.). Fünf Minuten später feierte die SGS einen hart erkämpften Auftaktsieg gegen eine Wuthaer Mannschaft, die sich teuer verkauft hatte. Das Fazit von SGS-Trainer Dominik Wehner: „Spielerisch haben wir sicherlich noch viel Luft nach oben. Kämpferisch war das aber eine gute Leistung. Einstellung und Siegeswillen haben definitiv gestimmt. Auch Spiele gegen vermeintlich schwächere Mannschaften muss man erstmal gewinnen. Bis zum nächsten Spiel haben wir etwas Zeit, die wir auch brauchen.“ Weiter geht es für die Männer aus dem Treffurter Stadtteil erst am 7. November mit dem Heimspiel gegen Oberdorla. Die Wutha-Farnrodaer sind bereits am kommenden Samstag zuhause gegen Werratal II wieder gefordert. Dann gibt es für die Petkus-Zugänge Schneider und Düwel ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Verein. SGS: Gärtner, Fernschild – Hengst (4), M. Stephan (2), Kaufmann (2), P. Jauernik, J. Luhn, C. Stephan, M. Wiegand (8/3), T. Wiegand (2), Biehl, P. Luhn (3/1), H. Maghames (5). Petkus: König, Nürnberger - Gellrich (2), Lapp (3), Ostertag, Düwel, Koch (1), Bögel (4), E. Maghames (7), Senf (5), Soldan, Schneider.