Schnellmannshausens Trainer Koch: „Wollen unter die ersten Drei“

Nach einjähriger Pause stehen sich SG Schnellmannshausen (Mitte Kaufmann) und Wutha-Farnroda (li. Brandau, re. Handrick) wieder gegenüber. allerdings werden die Ränge in der Normannsteinhalle leer bleiben.

Von den einheimischen Handball-Männerteams mussten die SG Schnellmannshausen und der SV Petkus Wutha-Farnroda am längsten auf den Saisonstart warten. Nun greifen beide ins Landesliga-Geschehen ein – mit dem direkten Duell am Samstag um 15 Uhr in der Treffurter Normannsteinhalle. Vor dem Derby, das ohne Zuschauer stattfinden muss, sprachen wir mit SGS-Trainer Philipp Koch.

Wie hat sich der späte Trainingseinstieg ausgewirkt?

Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut und seit wir wieder in der Halle trainieren dürfen noch besser geworden. Es waren alle froh, nach der langen Pause wieder als Mannschaft trainieren und spielen zu können. Natürlich hängen wir durch den verspäteten Trainingsstart etwas hinter dem Plan. Aber gerade in den letzten Wochen haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Wie haben sich die Neuzugänge integriert?

Die Neuzugänge passen von der Leistung und vor allem menschlich super ins Team. Hussin Maghames macht einen sehr starken Eindruck und wurde super von der Mannschaft aufgenommen. Auch die Brüder Christian und Markus Stephan werden eine Verstärkung für uns sein. Wir sind froh, dass sie nach der Abmeldung der zweiten Mannschaft nicht die Schuhe an den Nagel gehängt haben. In den Trainingseinheiten und dem Testspiel haben sie schon bewiesen, dass sie die Mannschaft gut unterstützen werden. Mit Jan Luca Fernschild haben wir einen jungen und ehrgeizigen Torhüter. Nach seiner langen Verletzungspause in der letzten Saison und einer kleinen Trainingsverletzung in der Vorbereitung ist er noch nicht da, wo er sein kann. Aber auch er ist auf einem guten Weg.

Schnellmannshausen Trainer Philipp Koch freut sich auf den Saisonstart. Foto: P. Luhn

Die SGS muss ohne Zuschauer in eigener Halle auskommen. Ist das Team dadurch benachteiligt, wird die Heimstärke darunter leiden?

Es ist natürlich sehr ärgerlich für uns, vor leeren Rängen spielen zu müssen, da der Mannschaft die Unterstützung der Fans fehlen wird. Wer die SGS kennt, weiß wie handballverrückt die Fans hier sind und dass sie immer zahlreich in der Halle erschienen sind. Darum ist es natürlich sehr schade, dass sie in dieser Saison die Mannschaft nicht nach vorne treiben können. Wir hoffen nicht, dass sich das negativ auf unsere Heimspielstärke auswirkt, aber für die Auswärtsmannschaften war es immer schwierig vor dieser Kulisse zu bestehen.

Wie lauten die Ziele für die Saison?

Unsere Saisonziele haben sich durch Corona oder die nicht optimale Vorbereitung nicht geändert. Das Ziel ist ganz klar unter den ersten drei Mannschaften der Staffel zu kommen um anschließend in der Relegation gegen die andere Staffelbesten spielen zu können.

Wie ist Ihre Vermutung, wird „Corona“ den Saisonverlauf beeinflussen?

Wir können nur hoffen, dass die Zahl der Corona-Infizierten nicht weiter ansteigt, so dass wir im Rahmen der Möglichkeiten eine „normale“ Saison spielen können. Natürlich hoffen wir, dass wir und auch die anderen Mannschaften alle gesund bleiben. Das ist das wichtigste. Sollte es dennoch zu einer coronabedingten Absage kommen, wurde ja mit Ausweichterminen geplant, um die Spiele nachholen zu können.

Wie schätzen Sie Gegner Wutha-Farnroda ein?

Da wir in der vergangenen Saison nicht gegen Wutha-Farnroda gespielt haben, wissen wir nicht ob und wenn ja, wie sie ihre Spielweise geändert haben. Sie haben auch ein paar Neuzugänge, unter anderem leider unseren ehemaligen Spieler Kevin Gellrich. Diesen Abgang bedauern wir natürlich sehr, da er sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Leistungsträger entwickelt hatte. Wir wünschen ihm aber alles Gute in Wutha-Farnroda. pl