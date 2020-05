Altenburg. Der Schnupperlauf des SV Lerchenberg am 10. Mai ist abgesagt. Traditionell dient er der Vorbereitung auf den Skatstadtmarathon.

Schnupperlauf in Altenburg abgesagt

Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus sehen wir uns als Veranstalter des Schnupperlaufes am 10. Mai leider veranlasst, den diesjährigen Lauf abzusagen“, Teil der Vorsitzende des SV Lerchenberg Altenburg, Torsten Rist mit.

Der Lauf gilt alljährlich als Vorbereitung auf den Skatstadtmarathon. Das Event wurde für dieses Jahr aber schon gestrichen.

„So richten wir daher unsere Planungen bereits auf den Schnupperlauf 2021 aus – der Termin wird im Frühjahr 2021 bekannt gegeben“, so Torsten Rist weiter.

Der SV Lerchenberg Altenburg hofft, gemeinsam mit SV Aufbau Altenburg und der Gemeinde Lödla am 5. September die Veranstaltung „Lödla crosst“ durchführen zu können. Die Idee dahinter:Lödla crosst versucht, die zwei Sportarten Crosslauf aus der Leichtathletik und MTB aus dem Radsport an einem Tag und einem Ort zu vereinen, womit den Läufern, Radfahrern, Zuschauern und Dorfbewohnern eine aufstrebende Sportveranstaltung geboten wird. Sechs verschiedene Starts und enge Zieleinläufe versprechen einfach Spannung pur. Eingebettet ist die Veranstaltung ins Dorffest unter dem Motto „Für Lödla von Lödla“ mit Kinder-MTB-Rennen, Disco und viele Attraktionen haben sich mittlerweile fest in Lödla crosst integriert.

Organisiert wird Lödla crosst von den beiden Sportvereinen SV Aufbau Altenburg und SV Lerchenberg Altenburg sowie der Gemeinde Lödla in Zusammenarbeit mit fast allen Lödlaer Vereinen.

Im Internet: loedla-crosst.de