Schüpping vor Jubiläum: 200. Drachenspiel in Hamburg

Als Reto Schüpping mitten in der Saison 2015/16 von Essen zu den Black Dragons Erfurt wechselte, war das nur als kurzes Gastspiel geplant. Doch aus dem Gastspiel des Stürmers sind inzwischen fast fünf Jahre geworden. Am Freitag (20 Uhr) in Hamburg wird Schüpping sein 200. Spiel für die Erfurter bestreiten.

„Erfurt ist meine zweite Heimat geworden. Ich liebe die Stadt und den Verein, habe hier meine Verlobte kennengelernt, unsere Tochter ist eine echte Puffbohne“, sagt der 25-Jährige. Aus der Aussage seines damaligen Mitspielers Marcel Weise, „Erfurt hat dich!“, sei absolut Wirklichkeit geworden. Die aktuelle Saison macht Schüpping besonders viel Spaß: „Vorstand und Trainer haben ein super Konzept, die Mannschaft besteht aus tollen Charakteren, harmoniert auf und neben dem Eis einwandfrei.“

Das wollen Schüpping und seine Black Dragons, die derzeit Achter sind, sowohl gegen Hamburg als auch beim Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen Leipzig abermals unter Beweis stellen.