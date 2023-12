Schwarz-Weiß Erfurt feiert gegen Borken neunten Saisonsieg

Erfurt. Die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt bleiben in der 2. Bundesliga Frauen Pro weiter das Maß aller Dinge.

Die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt gewannen am Samstag abend ihr Heimspiel gegen die Skurios Volleys aus Borken deutlich mit 3:0 (15, 21, 13). Es war das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften überhaupt. Der Premierenpartie drückten die Erfurterinnen von Beginn an ihren Stempel auf. Der neunte Sieg im neunten Saisonspiel war nie in Gefahr. Mit nun 26 Punkten bleibt Schwarz-Weiß souveräner Tabellenführer.