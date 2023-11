Schwarz-Weiß Erfurt im Schnelldurchgang weiter spitze

Schwarz-Weiß-Trainer Mateusz Zarczynski war mit dem Auftreten seiner Mannschaft in Straubing zufrieden.

Straubing. Die Volleyballerinnen aus Erfurt gewinnen in Straubing klar mit 3:0 und bleiben nach sechs Spieltagen Tabellenerster der 2. Bundesliga Pro.

Mal wieder in die Eliteliga reinriechen. Erfahren, wo man als neu zusammengestellte Mannschaft mit Blick auf „die da oben“ steht. Das war der gedankliche Ansatz, mit dem die Schwarz-Weißen aus dem neuen zweiten Volleyball-Liga Pro ins Pokalspiel gegen Erstligist Wiesbaden vor einer Woche gegangen waren. Das 2:3 brachte den Erfurterinnen um Coach Mateusz Zarczynski indes die Erkenntnis: Wir sind auf einem guten Weg. Vorgezeichnet durch fünf Siege aus fünf Partien um Punkte.

Nun also wieder sportlicher Alltag bei Straubing. Oftmaliger Gegner. Oftmals Spiele auf Augenhöhe. Das sah diesmal ganz anders aus. Beim 3:0 (16, 17, 21) hatten die Gäste wenig zu schlagen. Sie waren in allen Belangen das klar dominante Team. „Wir haben das Spiel kontrolliert und waren im Aufschlag und vor allem in der Block-Feld-Abwehr klar überlegen. Damit war ich sehr zufrieden“, sagte Zarczynski. Und lächelte: „Ein bisschen Kritik muss ich aber doch anbringen. Der Start hat mir nicht gefallen. Wir müssen trotz der langen Busfahrt vom ersten Ballwechsel konzentriert sein. Das ist uns nicht gelungen.“

Bis zum 7:9 hatten die Schwarz-Weißen um Kapitänin Sina Fuchs Rückstand. Erst mit fünf Zählern in Folge begannen sie den folglichen Leistungsunterschied auch punktuell sichtbar zu machen. 16:12 zur zweiten technischen Auszeit und dann das 25:16 nach 20 Minuten Spielzeit wiesen den Weg zum klaren Erfolg. Durchgang zwei begann zwar auch mit einem letzten Hoffnungsseufzer der offensichtlich zu ehrfürchtigen Einheimischen zur Auftaktführung. Dann aber war’s um sie geschehen. Deutlich unterlegen, mussten sie den Gästen um ihre Tages-Beste, Lara Darowski, zum letztlich klaren 0:3-Endergebnis Tribut zollen.

Herausheben wollte Zarczynski keine Spielerin: „Es war ein Erfolg der gesamten Mannschaft.“ Entsprechend entspannt war die Heimfahrt. Wie auch sonst: Makellose Bilanz mit sechs Siegen nach sechs Spielen bei einem Satzverhältnis von 18:4. Die Schwarz-Weißen strahlen vom Platz an der Sonne.