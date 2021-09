Schweizer Xhaka positiv auf Coronavirus getestet

Basel. Der Schweizer Nationalmannschaftskapitän Granit Xhaka ist kurz dem Anpfiff des Testspiels gegen Griechenland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Schweizer Verband mit.

"Bei Xhaka wurden am Morgen des Spiels Symptome festgestellt, worauf er umgehend in seinem Zimmer isoliert wurde", teilte der SFV mit. Ein Schnelltest beim 28-Jährigen war zunächst negativ ausgefallen, "der anschließend sicherheitshalber vorgenommene PCR-Test lieferte am Abend ein positives Resultat zutage", hieß es.

Der in England für den FC Arsenal spielende Xhaka war den ganzen Tag ohne Kontakt zu seinen Teamkollegen geblieben. Da alle Schweizer Nationalspieler "entweder geimpft oder genesen sind" ordnete der Kantonsarzt des Kantons Baselland keine weiteren Maßnahmen an.

Am Donnerstag soll ein weiterer PCR-Test vorgenommen werden. Danach dürfte auch klar sein, ob Xhaka am Sonntag im Spiel der WM-Qualifikation gegen Europameister Italien dabei sein kann.

