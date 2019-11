Bayern lautstark zum knappen Sieg

Riesenstimmung herrschte am Beckenrand des Arnstädter Sport- und Freizeitbades als am Samstag der 67. Süddeutsche Jugendländervergleich mit einer 12-x-50-Meter-Lagenstaffel begann. Lautstark angefeuert setzte sich nicht nur in diesem Wettbewerb sondern am Ende auch in der Gesamtwertung der Bayrische Schwimmverband durch.

Insgesamt waren 152 Sportler der Jahrgänge 2007 bis 2009 aus fünf der sieben süddeutschen Landesverbände- Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen - am Start. Geschwommen wurden jeweils 100 Meter in allen vier Schwimmstilen, 200 Meter Lagen sowie abschließend noch eine 12-x-50-Meter-Freistilstaffel. „Wir sind hier nicht die Favoriten, aber wir werden kämpfen, um nicht letzter zu werden“, hatte Thüringens Landestrainer Erik Hanold als Devise ausgegeben. In der Staffel gelang das, da wurde man Vierter. Doch am Ende stand doch mit 468 Punkten der letzte Platz zu Buche, 17 Punkte hinter der Auswahl aus Rheinland Pfalz. Auch vorn wurde es recht knapp. Die Bayern (714 Punkte) siegten mit sechs Punkten vor Baden-Württemberg. Bester Thüringer war Jonas Levin Reuther (WSG Jena-Lobeda), der im Jahrgang 2009 einen kompletten Medaillensatz holte: 100 m Rücken Sieger in 1:16,10 min, 100 m Freistil Zweiter in 1:07,12 min und 200 m Lagen Dritter in 2:49,22 min. Auch Louis Bauer, eiern der drei Gothaer Starter der SG Gotha-Arnstadt, konnte im Jahrgang 2007 als Zweiter über 100 m Rücken (1:08,95 min) und Dritter über 100 m Schmetterling (1:07,10 min) überzeugen. Ein weiterer Podestplatz ging auf das Konto von Max Rampolt (Eisenacher SV, Jahrgang 2008) als Zweiter über 100 m Brust (1:23,86 min)„Der Wettkampf ist ein wichtiger Leistungsvergleich für den Nachwuchs“, erklärte Stefan Engelhardt, Fachwart Schwimmen im Thüringer Schwimmverband. „Weshalb es etwas schade ist, dass Sachsen und das Saarland nicht teilgenommen haben.“ Für Arnstadt als Ausrichter hatte man sich entschieden, „weil es eine von nur zwei Sechs-Bahnen-Anlagen in Thüringen ist und wir mit dem SV 02 schon immer sehr gut zusammenarbeiten. Sein Vorsitzender Michael Zentgraf ist ja auch im Verband sehr engagiert.“ Der Schwimmverein 02 Arnstadt bekam als Ausrichter dann viel Lob, war selbst im Wettkampf aber nicht vertreten. Thüringenauswahl: Jeremy Damanik, Lale Präger, Paul Felix van Kampen, Klara Louise Herrmann, Matilde Imme, Ludwig Imme (Erfurter SSC), Luise Jakobi, Emma Luise Breuer, Emma Levin, Emil Levin (alle 1. Eichsfelder SC), Jonas Levin Reuther (WSG Jena-Lobeda), Ian Meinhardt (Meininger SV), Max Rampolt (Eisenacher SV), Stella Bandke, Nathanael Czwienczek (beide 1. SK Greiz 1924), Daria Achs, Lena Eichler (beide SV Gera), Marie Rössel, Mattis Haselbach (beide DLRG Weimar), Victoria Reinz , Magnus Kühn, Louis Bauer (alle SG Gotha-Arnstadt), Lenka Krist (SV Nordhausen 90).