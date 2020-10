Schwimmverein Neptun, der erste sein Art in Weimar

Wie in früheren Beiträgen beschrieben, befindet sich im Weimarer Stadtarchiv ein umfangreicher Bestand von Joachim Medlow, der für die Weimarer Sportgeschichte eine Vielzahl von Dokumenten und Fotos enthält. Bei dem beiliegenden Foto handelt es sich um eine Postkarte, die 1933 anlässlich der deutschen Meisterschaften im Schwimmen in Weimar herausgegeben wurde. Demnach wurde in der 4 x 200 Meter Staffel (Brust) ein Team vom SV Neptun mit Abbaß, Menzel, O. Melchior und W. Melchior deutscher Meister und Fräulein Wendeborn Silbermedaillengewinnerin im Turmspringen.

Sieht man einmal von Goethes Schwimmübungen in der Ilm ab, so taucht erstmals um 1860 das Schwimmen als Bestandteil des Turnunterrichts auf. Ein Dr. Leidenfrost, Absolvent eines Turnlehrerkursus in Dresden führte ein „geordnetes… Schulturnen nach dem Vorbilde der Dresdener Musteranstalt“ am Realgymnasium ein. Ein Verein erscheint erst 1910 mit „Schwimmverein Neptun“ im Adressbuch. Vereinsvorsitzender war der Goldschmied Paul Lauerwald.

Dass bereits 1930 die deutschen Meisterschaften nach Weimar vergeben wurden, hängt mit dem 1928 eingeweihten Schwanseebad zusammen, welches zu den modernsten in Thüringen zählte. Die 43. Meisterschaften des deutschen Schwimmverbandes (DSV) 1933 waren im Verhältnis zu bisherigen Meisterschaften um einiges größer. Erstmals wurde parallel zu den sich über drei Tage hinziehenden Wettkämpfen ein Jugendlager organisiert, wozu auf dem Platz zwischen Stadion und Schwanseebad ein Zeltlager für 400 Jungen aufgebaut wurde. Erstmals wurden auch Altersklassenmeisterschaften organisiert.

Mit über 30.000 Zuschauern war es insgesamt ein sehr publikumswirksames Ereignis. Am Wettkampfbecken war extra eine Tribüne mit 3000 Sitzplätzen aufgebaut worden. Neben der oben genannten Goldmedaille in der Staffel, gab es einen weiteren ersten Platz für Weimar – für die Frauenstaffel 3 x 200 m mit Künzel, Rückert und Kopp, die allerdings in der Wertungsklasse „Verein ohne Winterbad“ allein an den Start ging.

Auch die Männer hatten in dieser Wertungsklasse, allerdings gegen leistungsstarke Konkurrenz, überraschend gewonnen. Mit dieser Wertung sollte der Nachteil ausgeglichen werden den Schwimmvereine hatten, denen kein Hallenbad zum Training zur Verfügung stand. Zu den Besonderheiten dürfte zählen, dass die Silbermedaillengewinnerin Alice Wendeborn, eine Gymnastiklehrerin aus Weimar, erst seit vier Wochen als Turmspringerin trainiert hatte.