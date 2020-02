Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Science City Jena bekommt Artland Dragons nicht in den Griff

Die Basketballer von Science City Jena haben ein Auswärtsspiel zum Vergessen hinter sich. „Wir haben kein gutes Spiel abgeliefert“, räumte Trainer Steven Clauss nach dem 66:77 am Samstagabend beim 14. Artland Dragons ein. „Wir haben uns durch die Stimmung in der Halle und die Aggressivität von Artland ein wenig den Schneid abkaufen lassen“, kritisierte Clauss.

Irgendwie fand der Dritte von der Saale nie richtig in diese Begegnung, obwohl mit Kavin Gilder-Tilbury (11 Punkte) und Kamau Stokes (2) die beiden Nachverpflichtungen erstmals dabei waren. Die US-Amerikaner brauchen aber noch Integrationszeit. Zudem wurde neben den nun schon seit längerer Zeit verletzten Centern Oliver Mackeldanz und Lars Lagerpush auch noch Kapitän Dennis Nawrocki „sehr schmerzlich vermisst“, wie Clauss sagt. Seinen Ausfall konnten die Saalestädter trotz der Rückkehr von Aufbauspieler Brad Loesing, der mit 14 Punkten bester Werfer der Thüringer war, zu keinem Zeitpunkt kompensieren.

„Wir wussten, dass es ein hartes Spiel werden würde“, sagte Joschka Ferner. Zumindest in der Defensive sah er seine Mannschaft gegenüber der Niederlage im Spitzenspiel in Bremerhaven verbessert. Dennoch waren es für Coach Clauss deutlich zu viele Offensiv-Rebounds, die der Gegner holte. Zudem verdeutlichte die Quote von 18 Jenaer Ballverlusten, dass die Abstimmung bei Science City eine Katastrophe war. „In der Offensive hat uns der Rhythmus gefehlt“, meinte Ferner. Und die sonst so gefürchteten Fernschützen von der Saale brachten nur 20 Prozent ihrer Dreierversuche in der generischen Reuse unter.

„Wir haben einige Hausaufgaben zu erledigen“, hat Clauss mitgenommen. „Wir müssen konsequenter unser Spiel machen und die beiden Neuen besser integrieren.“ Viel Zeit bis zum Heimspiel am Mittwoch gegen die Rostock Seawolves (Beginn 19.30 Uhr) bleibt nicht.